PSP regista 132 casos de condução sob efeito do álcool no fim de semana

A força de segurança alerta ainda para os perigos do consumo de álcool antes de conduzir, destacando que “com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica” . Acrescenta que este tipo de acidentes é, frequentemente, “particularmente grave” .

Em comunicado, a PSP sublinha que tem vindo a direcionar a sua atuação para “infrações e comportamentos que potenciam a sinistralidade em eixos rodoviários” , reforçando a importância da fiscalização para prevenir acidentes.

Foram contabilizadas 100 detenções por condução em estado de embriaguez e 32 infrações contraordenacionais por condução sob influência do álcool .

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 132 excessos de álcool no exercício da condução durante o último fim de semana , no âmbito de várias ações de prevenção e fiscalização rodoviária.

Segundo a PSP, o álcool afeta significativamente as capacidades dos condutores, uma vez que “estreita o campo visual, provocando a chamada visão em túnel, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos”, aumentando de forma expressiva o risco de acidente.

Nos primeiros três meses de 2026, entre 1 de janeiro e 31 de março, a PSP realizou 5.322 operações de fiscalização, tendo controlado 179.922 condutores e efetuado 53.342 testes de alcoolemia. Neste período, foram registados 2.560 excessos de álcool, correspondendo a uma média de 28 infrações por dia.

A autoridade explica que estes números refletem o reforço das operações de prevenção e fiscalização em todo o território nacional, assentes numa estratégia que privilegia “a sensibilização e a prevenção numa primeira fase, e à posteriori a fiscalização como vertente dissuasora”.

Perante este cenário, a PSP deixa um apelo claro: “não ingerir quaisquer bebidas alcoólicas se for conduzir”, apelando também à colaboração de todos os cidadãos para reduzir a sinistralidade rodoviária.

“A segurança rodoviária é uma responsabilidade de todos e exige um combate partilhado”, refere ainda a PSP, sublinhando que só com uma condução responsável será possível diminuir o número de acidentes e vítimas nas estradas.