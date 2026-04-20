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Satisfeitos, mas com reservas. Sindicatos reagem a proposta para concurso de professores
20 abr, 2026 - 16:25 • Cristina Nascimento
Proposta do Governo mantém um concurso anual através do qual os professores, por um lado, vinculam e, por outro, podem concorrer para mudar de agrupamento, escola ou grupo de recrutamento. A tutela propõe que haja depois um outro concurso aberto em contínuo para as necessidades pontuais das escolas.
A Federação Nacional de Educação (FNE) e o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) mostram-se satisfeitos numa primeira apreciação da proposta do Ministério da Educação, Ciência e Inovação sobre o concurso de professores, mas também demonstram algumas reservas.
De acordo com os sindicatos, o Governo quer manter um concurso anual através do qual os professores, por um lado, vinculam e, por outro, podem concorrer para mudar de agrupamento, escola ou grupo de recrutamento. A tutela propõe que haja depois um outro concurso aberto em contínuo para as necessidades pontuais das escolas.
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Depois de ter estado num encontro com o ministro Fernando Alexandre e respetiva equipa, Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE, classifica a proposta como “extremamente positiva e inovadora”, mas alerta para a necessidade de alterar algumas questões, sob pena de “afastar candidatos do sistema”.
Em declarações aos jornalistas, Barreiros refere que a proposta do Governo previa que os professores concorressem a uma escola com a promessa de vincularem, mas, no ano seguinte, poderiam ficar colocados em qualquer ponto do país.
Pedro Barreiros garante que o Ministério tomou nota do reparo da FNE e que deverá repercutir no articulado ainda a elaborar.
Já a Fenprof, através do secretário-geral Francisco Gonçalves, reconhece que “o sistema em termos teóricos não levanta nenhuma questão de maior”, mas “do ponto de vista da operacionalização, parece ainda um pouco estranho” e não consegue antecipar “como vai funcionar no terreno”.
De acordo com os sindicatos, as mudanças no processo de recrutamento de docentes entrarão em vigor no ano letivo de 2027-2028.
A reunião com a Fenprof também aconteceu, apesar de esta estrutura ter organizado um protesto para coincidir com o encontro, nas imediações do Ministério. O protesto reuniu algumas dezenas de professores, com bandeiras e sistema de som.
No início de março, o STOP foi impedido de participar numa ronda negocial por não ter interrompido o protesto, que decorria em simultâneo com a reunião.
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