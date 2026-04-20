Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 20 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

Semana começa com sol, mas vem aí chuva e frio

20 abr, 2026 - 08:40 • João Malheiro

As temperaturas vão descer a partir de terça-feira e a mudança deverá coincidir com o regresso da chuva. O dia mais frio da semana deve-se registar na quarta-feira.

A+ / A-

Esta semana começou com sol e temperaturas amenas, típicas da época primaveril, mas os próximos dias vão trazer chuva e frio.

De acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tal como na semana passada, o tempo continua irregular, alterando entre dias de sol e outros de aguaceiros, que se devem sentir sobretudo no norte e centro do país.

As temperaturas vão descer a partir desa terça-feira, que deverá coincidir com o regresso da chuva. O dia mais frio da semana deve-se registar esta quarta-feira.

A partir de quinta-feira, o sol vai voltar e as temperaturas vão subir mais uma vez.

É de esperar que o fim de semana volte a ser quente e soalheiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 20 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)