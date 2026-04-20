Semana começa com sol, mas vem aí chuva e frio

Esta semana começou com sol e temperaturas amenas, típicas da época primaveril, mas os próximos dias vão trazer chuva e frio.

De acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tal como na semana passada, o tempo continua irregular, alterando entre dias de sol e outros de aguaceiros, que se devem sentir sobretudo no norte e centro do país.

As temperaturas vão descer a partir desa terça-feira, que deverá coincidir com o regresso da chuva. O dia mais frio da semana deve-se registar esta quarta-feira.

A partir de quinta-feira, o sol vai voltar e as temperaturas vão subir mais uma vez.

É de esperar que o fim de semana volte a ser quente e soalheiro.