SEP marca greve nacional dos enfermeiros para 12 de Maio

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anunciou esta tarde uma greve nacional para 12 de Maio, abrangendo os sectores público, privado e social. Para o mesmo dia, em que se assinala o Dia Internacional do Enfermeiro, está também marcada uma manifestação em Lisboa.

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Em declarações à Renascença, Paulo Anacleto, do SEP, aponta a organização dos horários de trabalho como a principal razão do protesto.

Em causa, segundo o dirigente sindical, estão mecanismos como a adaptabilidade e o banco de horas, que considera agravarem a disponibilidade exigida aos profissionais.

“Adaptabilidade, banco de horas, é todo um conjunto de desregulação dos horários de trabalho que não concilia a vida pessoal com a vida profissional e, portanto, os enfermeiros fazem milhões de horas extraordinárias, tentam desregular mais os nossos horários de trabalho para estarmos permanentemente disponíveis para a instituição em causa, onde exercemos funções. Eu diria que é, no mínimo, intelectualmente desonesto”, disse Paulo Anacleto, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

O responsável sindical critica também o Governo por, no seu entender, não resolver os problemas relacionados com a progressão na carreira dos enfermeiros. Paulo Anacleto sustenta que continuam por regularizar retroactivos associados à atribuição de pontos.

“Cerca de 17 mil enfermeiros só viram o pagamento desses retroativos por atribuição de pontos serem consignados a partir de janeiro de 2022. Estão em falta 4 anos, 18, 19, 20 e 21. São montantes significativos, em que cada um dos enfermeiros pode, em média, na ordem dos 15 a 20 mil euros”, afirmou Paulo Anacleto.