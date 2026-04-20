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SEP marca greve nacional dos enfermeiros para 12 de Maio
20 abr, 2026 - 21:50 • Alexandre Abrantes Neves
Greve nacional dos enfermeiros está marcada para 12 de Maio. Paralisação abrange os sectores público, privado e social. Manifestação em Lisboa está também convocada para essa data.
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anunciou esta tarde uma greve nacional para 12 de Maio, abrangendo os sectores público, privado e social. Para o mesmo dia, em que se assinala o Dia Internacional do Enfermeiro, está também marcada uma manifestação em Lisboa.
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Em declarações à Renascença, Paulo Anacleto, do SEP, aponta a organização dos horários de trabalho como a principal razão do protesto.
Em causa, segundo o dirigente sindical, estão mecanismos como a adaptabilidade e o banco de horas, que considera agravarem a disponibilidade exigida aos profissionais.
“Adaptabilidade, banco de horas, é todo um conjunto de desregulação dos horários de trabalho que não concilia a vida pessoal com a vida profissional e, portanto, os enfermeiros fazem milhões de horas extraordinárias, tentam desregular mais os nossos horários de trabalho para estarmos permanentemente disponíveis para a instituição em causa, onde exercemos funções. Eu diria que é, no mínimo, intelectualmente desonesto”, disse Paulo Anacleto, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
O responsável sindical critica também o Governo por, no seu entender, não resolver os problemas relacionados com a progressão na carreira dos enfermeiros. Paulo Anacleto sustenta que continuam por regularizar retroactivos associados à atribuição de pontos.
“Cerca de 17 mil enfermeiros só viram o pagamento desses retroativos por atribuição de pontos serem consignados a partir de janeiro de 2022. Estão em falta 4 anos, 18, 19, 20 e 21. São montantes significativos, em que cada um dos enfermeiros pode, em média, na ordem dos 15 a 20 mil euros”, afirmou Paulo Anacleto.
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