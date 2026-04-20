Um milhão de pessoas já adquiriram o Passe Ferroviário Verde

"Quisemos vir aqui sinalizar um momento absolutamente histórico. Um milhão de passos verdes ferroviários vendidos. É absolutamente único o sucesso desta medida."

A declaração é do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e foi feita junto a um Alfa com destino ao Porto, onde anunciou a barreira do milhão de passes ferroviários verdes vendidos.

Com um custo mensal de 20 euros, o passe permite circular em toda a rede de comboios regionais, nos Intercidades (com necessidade de pré-reserva) e nos troços de urbanos que não estão incluídos em títulos intermodais. Um tarifário que não criou um déficit para a CP.

"A CP hoje tem contas saudáveis. Vai apresentar lucros em 2025. E, portanto, já o sabemos, mais de 4 milhões de euros de lucro, de resultado líquido positivo. Isso é sinalizador que não há défice nenhum. Aliás, como o Governo sempre o disse. O Governo nunca iria, por nunca, descapitalizar a CP", assegurou o ministro.

Mas têm existido constrangimentos no serviço: há quem queira comprar os bilhetes e não consegue, com o passe ferroviário verde. Mas depois, chegam às carruagens e elas estão vazias.

"Já melhorou, nós alterámos, como se sabe, os procedimentos", garantiu Miguel Pinto Luz.

"Agora aquilo que acontecia, alguém que queria viajar de Coimbra para Lisboa, registava-se em Guimarães e segurava um lugar que não era seu e a carruagem ia vazia, a partir de agora já não é assim. Como se sabe, a CP procedeu a essas alterações".

Ainda de acordo com Miguel Pinto Luz, "há mais de 70 mil passos ferroviários ativos no mês de março, dos quais 84% foram registados através de meios digitais. E, portanto, o passe verde ferroviário hoje é digital",

E seguiu-se o anuncio da primeira novidade:

"A partir de maio, no gov.pt, os portugueses que hoje têm o seu cartão de cidadão, a carta de condução no gov.pt, passarão a ter também nos seus telemóveis o passo verde ferroviário."

A segunda novidade prende-se com um passe intermodal, à escala nacional.

"Ainda a semana passada reunimos as grandes empresas do setor dos transportes, do setor público, e sinalizámos a vontade de rapidamente apresentarmos um passo que tenha carácter nacional. Estamos a trabalhar para nos próximos meses podermos apresentar uma solução de um passo intermodal, mas à escala nacional. Isto é essencial. Temos hoje mais portugueses a andar em transportes públicos", disse.

Contudo, Miguel Pinto Luz fez questão de sublinhar que "não quer gerar falsas expectativas".

Enquanto os novos combois não estiverem ao serviço, haverá constrangimentos de capacidade.

"É bom que tenhamos hoje um problema positivo, que é que temos mais pessoas a querer andar de comboio e não conseguem. Por isso é que o Governo, com um investimento de 1.800 milhões de euros" adquiriu 195 novos comboios. São "comboios para os regionais, para as intercidades, comboios para a alta velocidade", garantiu o Ministro, que desta forma, aponta a a CP como "o grande incumbente, o grande prestador de serviço ferroviário em Portugal, público".

Dos 195 comboios adquiridos, há 22 automotoras da Stadler que chegaram nos últimos dois meses.

"O problema, que não é um problema, é um fator de segurança para quem utiliza a ferrovia, é termos um período de certificação que pode durar até um ano". Só depois de concluída é que poderão entrar ao serviço.