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Câmara de Lisboa não abandona "Hub" do Mar e vai reavaliar projeto sem verbas do PRR

21 abr, 2026 - 20:33 • Lusa

"Eu não abandono o projeto, estamos a reavaliá-lo, mas ele não pode ser feito no âmbito do PRR", afirmou Carlos Moedas (PSD) na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa.

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O presidente da Câmara de Lisboa disse esta terça-feira que o projeto do "Hub do Mar" não pode ser executado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas garantiu que não foi abandonado e está a ser reavaliado.

"Eu não abandono o projeto, estamos a reavaliá-lo, mas ele não pode ser feito no âmbito do PRR", afirmou Carlos Moedas (PSD) na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa.

O autarca tinha sido questionado sobre o projeto pelos deputados municipais João Monteiro (Livre), Maria Escaja (BE) e António Morgado (PAN), mas foi apenas com a insistência do deputado do PAN que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) abordou a questão.

Na segunda-feira, o Observador noticiou que Carlos Moedas desistiu do projeto de criação de um Hub do Mar em Lisboa, um polo de desenvolvimento científico e empresarial ligado ao mar na Doca de Pedrouços, que tinha um financiamento de mais de 30 milhões de euros do PRR.

Fonte oficial da Câmara de Lisboa explicou ao Observador que a opção de não prosseguir com o projeto está relacionada com "as especificidades técnicas do projeto e o calendário apertado do PRR".

Carlos Moedas apontou hoje que a CML teve de definir prioridades no âmbito do PRR e que o "Hub" do Mar não se qualificou como prioridade máxima, que, salientou, foi dada à habitação.

Ainda assim, o autarca garantiu: "Vamos continuar a trabalhar no projeto, infelizmente não o podemos fazer no PRR".

Posteriormente, no âmbito da apreciação das contas do município de 2025, o deputado do PS Hugo Lobo considerou que a declaração de Carlos Moedas sobre o "Hub" do Mar foi "muito vaga e muito pouco esclarecedora", pedindo que o vereador Diogo Moura (CDS-PP), que assumiu a apresentação do projeto no mandato anterior, explicasse o que correu mal.

Em resposta, o vice-presidente CML, Gonçalo Reis (PSD), disse que "não foi possível enquadrar os calendários do projeto do Hub do Mar e das especificidades com o calendário do PRR e, portanto, não se prosseguiu com esse projeto, devolveram-se as verbas".

Contudo, acrescentou, o executivo municipal encontrará "seguramente" outras formas de desenvolver projetos relevantes em áreas semelhantes.

Registando a "discrepância" com as declarações do presidente da CML, Hugo Lobo anunciou que irá requer a audição do vereador Diogo Moura na 2.ª Comissão Permanente da AML, que tem as áreas de economia, turismo e cultura.

Apelidado por Carlos Moedas como "Hub" dos Futuros Unicórnios do Mar, o projeto pretende ser "uma infraestrutura com capacidade de cimentar e potenciar uma economia azul sustentável e circular, que contribua para robustecer um ecossistema altamente inovador e empreendedor".

Pretende ainda promover "atividades de investigação e inovação, prototipagem e testagem, funcionando como um elo agregador, gerador de complementaridades e de sinergias que potenciem as condições ideais para o sucesso de soluções inovadoras e de novos negócios".

O projeto do Hub do Mar integrou o programa eleitoral da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) nas eleições autárquicas de setembro de 2021, em que o social-democrata Carlos Moedas derrotou o socialista Fernando Medina na conquista da presidência da Câmara de Lisboa, mas já constava entre as 15 principais medidas de Carlos Moedas para a cidade na campanha para as últimas autárquicas, em outubro.

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