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Dois militares da GNR feridos em Viseu durante ação de busca domiciliária

21 abr, 2026 - 10:14 • Olímpia Mairos , com redação

Militares foram baleados nos braços. O suspeito, de 71 anos, esteve barricado, acabando por entregar-se.

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Dois militares da Guarda Nacional Republicana ficaram feridos após uma troca de tiros ocorrida na localidade de Zonho de Côta, concelho de Viseu, avançou à Renascença fonte da GNR.

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De acordo com a fonte, os militares encontravam-se a cumprir um mandado de busca domiciliária por ameaças quando foram surpreendidos por disparos vindos do interior da habitação.

Ambos sofreram ferimentos nos braços e receberam assistência hospitalar.

O suspeito, um homem de 71 anos , terá permanecido barricado em casa, acabando por se entregar às autoridades.

A investigação foi, entretanto, entregue à Polícia Judiciária, que irá apurar as circunstâncias do incidente .

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