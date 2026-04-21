Fraudes que imitam CEOs estão a disparar em Portugal: veja como evitar perder dinheiro

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) alerta para o crescimento significativo de casos de CEO Fraud e Business Email Compromise (BEC), um tipo de incidente que tem vindo a afetar cidadãos e organizações, podendo resultar em perdas financeiras avultadas.

De acordo com o CNCS, “as campanhas de CEO Fraud/BEC, que em 2025 corresponderam a 18% dos incidentes de engenharia social notificados ao CERT.PT, caracterizam-se essencialmente pelo envio de emails ou mensagens fraudulentas”.

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Nestas abordagens, os atacantes fazem-se passar por entidades legítimas — como diretores executivos ou fornecedores — com o objetivo de induzir colaboradores a realizar transferências bancárias para contas controladas pelos criminosos.

Segundo o organismo, estes pedidos “invocam frequentemente um caráter urgente ou reservado”, aumentando a probabilidade de sucesso do esquema.

O CNCS sublinha que a prevenção passa, em grande medida, pelo conhecimento das metodologias utilizadas pelos atacantes e pela adoção de boas práticas de segurança. Entre as principais recomendações destacam-se:

Limitar a exposição pública de organigramas e contactos internos;

de organigramas e contactos internos; Sensibilizar colaboradores para os riscos da partilha de informação profissional online;

para os riscos da partilha de informação profissional online; Aplicar autenticação multifator em todas as contas;

em todas as contas; Implementar mecanismos de autenticação de email como SPF, DKIM e DMARC;

como SPF, DKIM e DMARC; Restringir emails provenientes de domínios suspeitos ou recentemente registados;

provenientes de domínios suspeitos ou recentemente registados; Manter sistemas de gestão de fornecedores com contactos verificados;

com contactos verificados; Garantir controlo rigoroso sobre alterações de dados de fornecedores.

“O reforço das medidas técnicas e organizacionais é essencial para mitigar este tipo de ameaça”, refere o CNCS, acrescentando que a literacia digital dos colaboradores desempenha um papel determinante na prevenção.

No contexto do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, o CNCS reforça o seu papel central na proteção do ciberespaço nacional, apoiando entidades públicas e privadas e promovendo uma cultura de segurança digital.

O organismo garante que continuará a informar sobre ameaças relevantes e a emitir recomendações sempre que se justifique, com o objetivo de contribuir para “um ecossistema mais resiliente e preparado face aos desafios da cibersegurança”.