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Fraudes que imitam CEOs estão a disparar em Portugal: veja como evitar perder dinheiro
21 abr, 2026 - 12:25 • Olímpia Mairos
Centro Nacional de Cibersegurança alerta para aumento de esquemas por email e SMS que já representam 18% dos ataques e explicam como criminosos enganam empresas e trabalhadores.
O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) alerta para o crescimento significativo de casos de CEO Fraud e Business Email Compromise (BEC), um tipo de incidente que tem vindo a afetar cidadãos e organizações, podendo resultar em perdas financeiras avultadas.
De acordo com o CNCS, “as campanhas de CEO Fraud/BEC, que em 2025 corresponderam a 18% dos incidentes de engenharia social notificados ao CERT.PT, caracterizam-se essencialmente pelo envio de emails ou mensagens fraudulentas”.
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Nestas abordagens, os atacantes fazem-se passar por entidades legítimas — como diretores executivos ou fornecedores — com o objetivo de induzir colaboradores a realizar transferências bancárias para contas controladas pelos criminosos.
Segundo o organismo, estes pedidos “invocam frequentemente um caráter urgente ou reservado”, aumentando a probabilidade de sucesso do esquema.
O CNCS sublinha que a prevenção passa, em grande medida, pelo conhecimento das metodologias utilizadas pelos atacantes e pela adoção de boas práticas de segurança. Entre as principais recomendações destacam-se:
- Limitar a exposição pública de organigramas e contactos internos;
- Sensibilizar colaboradores para os riscos da partilha de informação profissional online;
- Aplicar autenticação multifator em todas as contas;
- Implementar mecanismos de autenticação de email como SPF, DKIM e DMARC;
- Restringir emails provenientes de domínios suspeitos ou recentemente registados;
- Manter sistemas de gestão de fornecedores com contactos verificados;
- Garantir controlo rigoroso sobre alterações de dados de fornecedores.
“O reforço das medidas técnicas e organizacionais é essencial para mitigar este tipo de ameaça”, refere o CNCS, acrescentando que a literacia digital dos colaboradores desempenha um papel determinante na prevenção.
No contexto do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, o CNCS reforça o seu papel central na proteção do ciberespaço nacional, apoiando entidades públicas e privadas e promovendo uma cultura de segurança digital.
O organismo garante que continuará a informar sobre ameaças relevantes e a emitir recomendações sempre que se justifique, com o objetivo de contribuir para “um ecossistema mais resiliente e preparado face aos desafios da cibersegurança”.
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