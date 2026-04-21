Homem baleado na segunda-feira em Portalegre fugiu do hospital

O homem de 32 anos que ficou ferido após ser baleado à entrada de um hipermercado, em Portalegre, na segunda-feira, fugiu do hospital da cidade onde estava internado, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

De acordo com o porta-voz da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo, Ilídio Pinto Cardoso, estava previsto que o homem fosse intervencionado no hospital de Portalegre, pelo serviço de ortopedia, mas não chegou a ingressar no bloco operatório "porque fugiu".

"Já comunicámos este facto às autoridades", disse a mesma fonte, referindo que, "ao que tudo indica, a fuga ocorreu ao final do dia de ontem [segunda-feira]".

O porta-voz da ULS do Alto Alentejo disse também à Lusa, na segunda-feira, que o homem apresentava "ferimentos na anca e num braço", mas estava "fora de perigo", encontrando-se em avaliação pelo Serviço de ortopedia.

No mesmo dia, fontes da PSP revelaram que o homem ficou ferido em várias zonas do corpo, após ter sido baleado à entrada de um hipermercado, em Portalegre, tendo o suspeito dos disparos fugido.

Fonte desta força policial indicou que o alerta foi dado pelas 15h50.

Uma outra fonte policial disse à Lusa que o suspeito fez cinco disparos na sequência de uma desavença que teve com a vítima, à entrada do hipermercado.

A polícia preservou o local do crime e contactou a Polícia Judiciária (PJ), que tomou conta da ocorrência.