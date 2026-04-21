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Investigação
Homem baleado no interior de um carro em Portalegre
21 abr, 2026 - 23:08 • Lusa
Vítima de 46 anos ficou ferida com gravidade após ter sido baleada nas costas. Os suspeitos dos disparos fugiram, revelaram fontes da PSP e da Proteção Civil.
Um homem de 46 anos ficou esta terça-feira ferido com gravidade após ter sido baleado no interior de um automóvel em Portalegre, tendo os suspeitos dos disparos fugido, revelaram fontes da PSP e da Proteção Civil.
A fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou à agência Lusa que esta ocorrência aconteceu cerca das 21h00, no Bairro dos Assentos.
O ferido, que foi "baleado nas costas", foi transportado para o hospital de Portalegre, adiantou.
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"Quando a PSP chegou ao local já os suspeitos dos disparos se tinham colocado em fuga", acrescentou.
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"Vimos por este meio apresentar as nossas desculpa(...)
A polícia preservou o local do crime e contactou a Polícia Judiciária (PJ), que vai tomar conta da ocorrência.
Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para esta ocorrência foi dado às 21h10.
Foram mobilizados para o local operacionais dos bombeiros de Portalegre, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PSP, apoiados por vários veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre.
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