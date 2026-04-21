Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 21 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Açores

Homem detido por alegada tentativa de envenenamento do irmão com raticida

21 abr, 2026 - 08:51 • Olímpia Mairos

Suspeito terá colocado veneno na comida do irmão em São Jorge; vítima desconfiou, recusou a refeição e evitou o alegado plano motivado por conflitos de herança.

A+ / A-

Um homem de 37 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), nos Açores, por suspeitas de ter tentado matar o próprio irmão através de raticida.

De acordo com a PJ, a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, no âmbito de um inquérito que aponta para a prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os factos terão ocorrido na ilha de São Jorge, entre os dias 17 e 18 de março deste ano. “O suspeito terá alegadamente colocado veneno em alimentos destinados ao irmão”, refere a PJ, acrescentando que ambos residiam na casa do pai, entretanto falecido.

A vítima, um homem de 39 anos, recusou ingerir a refeição. “Após se aperceber de que o conteúdo poderia estar adulterado, recusou consumir os alimentos”, indica a PJ.

Segundo as autoridades, o crime terá sido motivado por desentendimentos familiares. “O presumível autor terá agido com o propósito de matar o irmão, na sequência de conflitos relacionados com a herança”, sublinha a PJ.

O detido será agora presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue sob coordenação do Ministério Público.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 21 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)