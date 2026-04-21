Homem detido por alegada tentativa de envenenamento do irmão com raticida

Um homem de 37 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), nos Açores, por suspeitas de ter tentado matar o próprio irmão através de raticida.

De acordo com a PJ, a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, no âmbito de um inquérito que aponta para a prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

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Os factos terão ocorrido na ilha de São Jorge, entre os dias 17 e 18 de março deste ano. “O suspeito terá alegadamente colocado veneno em alimentos destinados ao irmão”, refere a PJ, acrescentando que ambos residiam na casa do pai, entretanto falecido.

A vítima, um homem de 39 anos, recusou ingerir a refeição. “Após se aperceber de que o conteúdo poderia estar adulterado, recusou consumir os alimentos”, indica a PJ.

Segundo as autoridades, o crime terá sido motivado por desentendimentos familiares. “O presumível autor terá agido com o propósito de matar o irmão, na sequência de conflitos relacionados com a herança”, sublinha a PJ.

O detido será agora presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue sob coordenação do Ministério Público.