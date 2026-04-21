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Hospital de Portalegre assume erro e diz que homem baleado continua internado

21 abr, 2026 - 23:11 • Lusa

"Vimos por este meio apresentar as nossas desculpas e repor a verdade." A Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo esclareceu que o homem baleado em Portalegre, na segunda-feira, continua internado no hospital local e não fugiu, ao contrário do que foi anteriormente divulgado por fonte hospitalar.

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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo esclareceu esta terça-feira que o homem baleado em Portalegre, na segunda-feira, continua internado no hospital local e não fugiu, ao contrário do que foi anteriormente divulgado por fonte hospitalar.

Numa nota enviada à agência Lusa, o gabinete de Comunicação e Marketing da ULS do Alto Alentejo explicou ter sido cometido "um erro" na identificação do utente, na informação transmitida inicialmente à agência Lusa pelo porta-voz Ilídio Pinto Cardoso.

Devido a "um erro na identificação do utente, transmitimos de forma errada a saída voluntária do Hospital Doutor José Maria Grande da vítima do tiroteio ocorrido na tarde de dia 20 [segunda-feira] na cidade de Portalegre", pode ler-se na nota, na qual a ULS do Alto Alentejo assume a incorreção: "Vimos por este meio apresentar as nossas desculpas e repor a verdade."

"O referido utente continua internado no Serviço de Observação, aos cuidados do corpo clínico", afiançou a ULS, referindo-se ao homem, de 32 anos, baleado na segunda-feira no exterior de um hipermercado na cidade.

A ULS do Alto Alentejo esclareceu ainda, no comunicado, que "a pessoa que abandonou voluntariamente o hospital nada tem que ver com a situação do tiroteio" ocorrida na segunda-feira.

O porta-voz da ULS do Alto Alentejo, Ilídio Pinto Cardoso, dissera hoje, ao início da tarde, à Lusa que o homem, de 32 anos, que ficou ferido após ser baleado à entrada de um hipermercado, em Portalegre, tinha fugido do hospital.

Na altura, Ilídio Pinto Cardoso até acrescentara que estava previsto que o homem fosse intervencionado hoje no hospital, pelo serviço de ortopedia, mas não chegou a ingressar no bloco operatório "porque fugiu".

A mesma fonte, na segunda-feira, referira também à Lusa que o homem apresentava "ferimentos na anca e num braço", mas estava "fora de perigo", encontrando-se em avaliação pelo Serviço de ortopedia.

Na mesma altura, fontes da PSP revelaram que o homem ficou ferido em várias zonas do corpo, após ter sido baleado à entrada de um hipermercado, em Portalegre, tendo o suspeito dos disparos fugido.

Fonte desta força policial indicou que o alerta foi dado pelas 15h50 de segunda-feira.

Uma outra fonte policial disse à Lusa que o suspeito fez cinco disparos após ter tido uma desavença com a vítima, à entrada da superfície comercial.

A polícia preservou o local do crime e contactou a Polícia Judiciária (PJ), que tomou conta da ocorrência.

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