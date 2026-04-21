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Incêndios. Mais de 100 operacionais combatem fogo na Serra do Caramulo

21 abr, 2026 - 08:38 • Lusa

As chamas não estão a colocar a população em risco, neste momento.

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Mais de uma centena de operacionais combatiam às 08h10 um incêndio em mato e pinhal na Serra do Caramulo, no concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.

O fogo, cujo alerta foi dado às 06h02, deflagrou na Serra do Caramulo, na zona de São João do Monte e Mosteirinho Corte, no concelho de Tondela, no distrito de Viseu, e não está a colocar populações em risco, segundo a mesma fonte.

"O combate está a ser dificultado pelo vento forte que se faz sentir na zona. O dispositivo vai ser reforçado", indicou a fonte.

Às 08h10, estavam no local, 106 operacionais, com o apoio de 32 meios terrestres.

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