“Leite não pode ser usado como isco”. Produtores denunciam queda de preços e alertam para desvalorização do setor

Os produtores de leite portugueses lançaram um forte alerta face à queda dos preços pagos à produção, numa altura em que os custos continuam a aumentar de forma significativa.

Em comunicado, a Aprolep, Associação dos Produtores de Leite de Portugal, denuncia uma situação que considera insustentável e pede intervenção urgente das autoridades.

“Os produtores de leite portugueses enfrentaram, nos últimos meses, um aumento significativo dos custos de produção, nomeadamente no gasóleo, fertilizantes e rações”, lê-se no documento. No entanto, em sentido inverso, “registaram-se descidas no preço do leite pago ao produtor”, comprimindo ainda mais as margens de rentabilidade.

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Segundo os produtores, a tendência de descida começou no continente em janeiro e estendeu-se recentemente aos Açores, onde “já operavam com valores extremamente reduzidos, abaixo do continente”.

A situação é agravada pelo regresso de práticas comerciais que consideram prejudiciais: “assistimos ao regresso de ‘promoções agressivas’, em que leite de algumas marcas açorianas a preço muito baixo é utilizado como ‘isco’ para atrair consumidores”.

O comunicado sublinha ainda a preocupação com a venda de leite açoriano a preços inferiores aos das marcas da distribuição, apesar dos custos adicionais de transporte.

Para o setor, este fenómeno representa um retrocesso preocupante: “Estamos a assistir ao regresso de uma realidade que marcou negativamente as últimas duas décadas: a desvalorização do leite nas prateleiras dos supermercados”, denuncia.

Os produtores recordam que este cenário já teve consequências graves no passado, contribuindo para que “o preço pago ao produtor português [ficasse] entre os mais baixos da União Europeia”. E deixam um aviso claro: “Já vimos este filme, não correu bem e não queremos repetir”.

O setor admite mesmo voltar a formas de protesto anteriores. Recordando uma manifestação realizada na Trofa em 2021, afirmam que “teremos de voltar a essas ações de luta para que a nossa voz seja ouvida?”.

No apelo final, os produtores defendem que “o leite não pode voltar a ser utilizado como um isco para atrair consumidores”, alertando para o risco de uma “espiral de desvalorização” que poderá transformar-se “numa espiral de pobreza para a agricultura e produção de leite”.

Perante este cenário, apelam à responsabilidade de todos os intervenientes no mercado e à ação governamental: “Apelamos às indústrias e às cadeias de distribuição para que adotem uma postura responsável e sustentável”, bem como ao reforço da fiscalização por parte do Governo da República e do Governo Regional dos Açores, para travar práticas que “iludem os consumidores e colocam em causa o futuro da produção de leite em Portugal”.