Mais polícia nas ruas, na reforma e com ações disciplinares. Luís Neves anuncia alterações na PSP e GNR

O ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves, anunciou esta terça-feira alterações nas força de segurança da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR). Depois de uma audição durante cerca de quatro horas na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre a política geral do ministério, o ministro revelou que vai colocar mais polícias na rua. "Os polícias são para estar na rua e para cumprir a sua missão", acredita Luís Neves. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre as medidas anunciadas, conta-se ainda os cerca de 900 polícias que vão passar à pré-aposentação, alguns vão enfrentar ações disciplinares "num curto espaço de tempo" e outros vão ser expulsos. Luís Neves prometeu ainda um Estado mais atuante, depois do ataque feito aos elementos que integraram a “Marcha pela Vida”, realizada há precisamente um mês, em Lisboa. O ministro condenou ainda o lançamento do cocktail molotov contra os manifestantes.

Mais polícia nas ruas Na primeira audição parlamentar como ministro, Luís Neves disse querer "mais polícias onde fazem falta", nomeadamente junto das populações, na prevenção, ordem pública e investigação criminal. "As tarefas administrativas podem ser cumpridas por outros", disse sobre o novo modelo planeado, frisando que este problema é maior na PSP, que vive "um momento de crise". Para tal, o ministro pediu à PSP um levantamento sobre o número de polícias que estão em funções administrativas para serem substituídos "a médio prazo" por trabalhadores não policiais.



Cerca de 900 polícias com um pé na aposentação Cerca de 900 polícias da PSP vão passar à pré-aposentação este ano, anunciou esta terça-feira o MAI, avançando que esta medida é possível porque vão entrar mais de mil agentes até ao final de 2026. "Só será possível porque, pela primeira vez, em mais de 10 anos desde 2015" a Polícia de Segurança Pública tem dois cursos de formação de agentes no mesmo ano, contabilizando cerca de 1.400 novos colegas até ao final deste ano. Ou seja, no dia 29 de maio terminam o curso quase 600 novos agentes e, no final de dezembro, termina mais outro curso de formação de agentes com cerca de 800 polícias.

Ações disciplinares "num curto espaço de tempo" Para evitar e erradicar "comportamentos desviantes dos polícias", Luís Neves deu instruções à Inspeção-Geral da Administração Interna para que a ação disciplinar seja feita "no mais curto espaço de tempo". "Forneci instruções ao inspetor-geral e a todos para que a ação disciplinar possa ser exercida no mais curto espaço de tempo possível porque estes comportamentos têm que ser extirpados da nossa atividade."

