Maus-tratos nas prisões e violência policial persistem em Portugal, alerta Amnistia Internacional

Os maus-tratos nas prisões, a violência policial, as restrições ilegais a manifestações pacíficas, a discriminação e o ataque aos direitos das mulheres continuam a verificar-se em Portugal, assinala a Amnistia Internacional no seu relatório anual sobre "A situação dos Direitos Humanos no Mundo 2025-26" divulgado esta terça-feira. Em entrevista à Renascença, o diretor-geral desta organização não-governamental (ONG), João Godinho Martins, alerta para as "falhas sistémicas" nos sistemas prisionais e para os julgamentos de homicídio, como o da morte de Odair Moniz. "Repare-se no relatório do Provedor de Justiça de 2025 com provas de maus-tratos em três das dez prisões visitadas durante 2024 ou no relatório do Comité Europeu para a Prevenção de Tortura, que apontava para falhas sistémicas persistentes nas investigações criminais de alegações de tortura. Ou ainda no relatório que também dá nota de acusações de rapto agravado, homicídio agravado em relação a ataques de agentes da polícia a imigrantes no Algarve", exemplifica.

No mesmo documento, a Amnistia alerta para a revisão do acordo da Base das Lajes, a legislação sobre aborto, a habitação e as questões ambientais no país. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo a Amnistia, "o Ministério Público instaurou processos por alegados homicídios ilegais de pessoas vítimas de discriminação racial por parte da polícia", a violência de género manteve-se elevada e, "segundo relatos, os crimes de ódio registaram um aumento".

O relatório também evidencia que, entre 2019 e 2024, "apenas 19 das 1.020 investigações sobre alegados crimes de ódio" levaram a acusações, segundo dados da Procuradoria-Geral da República. Discriminação e direitos das mulheres Nestes dados sobre violência criminal, a organização salientou a sobrerrepresentação de cidadãos estrangeiros em casos de maus-tratos e as "lacunas no quadro jurídico de combate aos crimes de ódio". Por exemplo, "as novas leis que foram discutidas como, por exemplo, o caso do projeto de lei 'da burca' ou os novos diplomas em relação à imigração", exemplifica João Godinho Martins. A Amnistia relembra o caso de um ataque em março de 2024 contra dois imigrantes marroquinos em Olhão, na região do Algarve. Já sobre a violência contra as mulheres, o Grupo de Peritos do Conselho da Europa para a Ação contra a Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (GREVIO) identificou em maio "uma série de obstáculos à proteção das vítimas", entre os quais as "sanções brandas" e as "ordens de afastamento ineficazes".

Restrições ilegais a manifestações pacíficas O relatório assinala, por outro lado, que o Governo "não tomou medidas para rever a legislação, com décadas de existência, que regula a liberdade de reunião pacífica, a qual violava as normas internacionais". "Ativistas relataram terem sido acusados por não cumprirem os requisitos de notificação obrigatória antes da realização de manifestações" e que um deles foi condenado a pagar uma multa de 300 euros por "desobediência qualificada" dado não ter notificado as autoridades sobre um protesto pacífico. Revisão do acordo das Lajes Para a Amnistia, "a escala na Base Aérea das Lajes, nos Açores, de três caças F-35 vendidos a Israel pelos Estados Unidos da América (EUA), autorizada e reconhecida pelo Governo, facilitou a transferência de armas para Israel, um país que está a cometer genocídio". "O atual acordo tem que ser revisto", alertam. Este acordo "viola as obrigações de Portugal ao abrigo do Tratado sobre o Comércio de Armas e do direito internacional humanitário".