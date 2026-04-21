Pai detido por suspeitas de abuso sexual da filha de 15 anos, mãe saberia de tudo

Um homem de 52 anos foi detido esta segunda-feira, em Alenquer, por fortes suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de menores, tendo como alegada vítima a própria filha, de 15 anos.

A detenção foi efetuada pela Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo (DLVT), no âmbito de uma investigação que teve início após uma denúncia anónima.

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Em comunicado, a PJ esclarece que “a investigação teve origem num contacto telefónico para o piquete da DLVT”, efetuado por uma pessoa que manifestou receio de represálias e que indicou ter conhecimento de abusos sexuais em contexto familiar.

De acordo com a nota, o denunciante relatou ainda que “a mãe da menor teria conhecimento da situação” e que “normalizaria o comportamento do suspeito”, não demonstrando intenção de o denunciar.

Após a denúncia, a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da DLVT desencadeou diligências urgentes, incluindo a inquirição da vítima e da progenitora, bem como a aplicação de medidas cautelares consideradas adequadas.

A PJ acrescenta ainda que “a forte indiciação da prática dos crimes”, aliada à coabitação entre arguido e vítima e ao perigo de continuação da atividade criminosa, levou à detenção imediata do suspeito.

As autoridades sublinham ainda o “elevado alarme familiar e social” causado pela natureza dos factos em causa.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão avaliadas as medidas de coação a aplicar.