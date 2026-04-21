Pastoral das prisões. Portugal tem "problema cultural" com reclusos e reinserção prisional

Os relatórios revelam apenas consequências do “problema cultural” que persiste entre a sociedade portuguesa e que, além de tensões, “dificultam a reinserção” dos reclusos após a prisão. É a reação da Pastoral Penitenciária ao relatório da Amnistia Internacional, divulgado esta terça-feira e que revela maus-tratos e episódios de violência persistentes nos estabelecimentos prisionais portugueses.

Em declarações à Renascença, o coordenador pastoral, padre José Luís Costa, diz que estas tensões são explicadas em parte pelo preconceito com reclusos que ainda existe em Portugal, que esquece a "vertente da dignidade" e que cozinha sentimentos de revolta e sentimentos de “animosidade parte-a-parte”.

“Temos neste momento uma questão cultural e que se tem vindo a polarizar cada vez mais. Isto não pode ser uma espécie de desistência do recluso. ‘Vai para a cadeia que fica lá há muito tempo’ – é, por vezes, o comentário que nós ouvimos dentro da cadeia, mas também, e cada vez mais, fora da cadeia. A cultura geral vai perdendo um bocadinho esta dimensão de reabilitação e reinserção”, lamenta.

Apesar de reconhecer que o ambiente prisional é “naturalmente tenso” e que certas condições, como o “défice de instrução e educação”, são “convidativas” a discussões e desacatos, o padre José Luís Costa diz que a violência tem aumentado e que isso se explica também pela degradação dos espaços prisionais.