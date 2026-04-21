Pode ser um "verão difícil" nos aeroportos portugueses, admite MAI

O ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves, admitiu esta terça-feira que haverá "dias difíceis" neste verão nos aeroportos portugueses.

Depois de uma audição durante cerca de quatro horas na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre a política geral do ministério, Luís Neves reconheceu problemas com o novo sistema de controlo de fronteiras.

"A situação das filas nos aeroportos deixará de ser uma gravidade, mas acontecerá sempre", acredita Luís Neves. "Como estamos dependentes do digital, há de haver um dia em que as coisas corram mal."

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Segundo o novo sistema europeu que entrou em funcionamento em 12 de outubro do ano passado em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen, as chamadas "boxes" são uma cabines físicas equipadas com uma tecnologia para registo biométrico (foto e impressões digitais) em vez do tradicional carimbo no passaporte.