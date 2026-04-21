Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 21 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Controlo de fronteiras

Pode ser um "verão difícil" nos aeroportos portugueses, admite MAI

21 abr, 2026 - 21:43 • Catarina Magalhães

"Como estamos dependentes do digital, há de haver um dia em que as coisas corram mal", acredita Luís Neves sobre o novo sistema europeu de controlo de fronteiras.

A+ / A-

O ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves, admitiu esta terça-feira que haverá "dias difíceis" neste verão nos aeroportos portugueses.

Depois de uma audição durante cerca de quatro horas na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre a política geral do ministério, Luís Neves reconheceu problemas com o novo sistema de controlo de fronteiras.

"A situação das filas nos aeroportos deixará de ser uma gravidade, mas acontecerá sempre", acredita Luís Neves. "Como estamos dependentes do digital, há de haver um dia em que as coisas corram mal."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o novo sistema europeu que entrou em funcionamento em 12 de outubro do ano passado em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen, as chamadas "boxes" são uma cabines físicas equipadas com uma tecnologia para registo biométrico (foto e impressões digitais) em vez do tradicional carimbo no passaporte.

"Estamos a trabalhar muito seriamente com a Ana Aeroportos, no sentido de criar novos espaços e no dia 29 de maio vão ser disponibilizadas novas 'boxes' no aeroporto de Lisboa", esclareceu o ministro.

O Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da União Europeia.

Já a implementação do sistema é assegurada pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), em articulação com a PSP, a GNR, a ANA - Aeroportos de Portugal, as administrações portuárias e a Autoridade Nacional de Aviação Civil.

Ainda nesta audição no Parlamento, o MAI admitiu que os agentes das Polícias Municipais de Lisboa e Porto vão deixar de ser recrutados na PSP, defendendo um recrutamento próprio para estas polícias.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 21 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)