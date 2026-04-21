Porto quer antecipar transportes públicos gratuitos para o verão de 2026

Segundo o presidente, o objetivo central da medida é reforçar a qualidade de vida dos cidadãos , defendendo que está em causa uma questão de “visão e atitude” . Pedro Duarte sublinha ainda que, apesar dos riscos, a proposta representa uma resposta inovadora aos desafios atuais.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da autarquia, Pedro Duarte , durante a reunião do executivo municipal. O autarca garante que a intenção é avançar “o mais cedo possível” , embora reconheça que o processo está dependente da aprovação do Tribunal de Contas .

A Câmara do Porto admite acelerar a implementação da gratuitidade dos transportes públicos , apontando agora para o verão de 2026 como possível data de arranque, antecipando o prazo inicialmente previsto.

A gratuitidade dos transportes implicará um investimento anual a rondar os 20,5 milhões de euros, valor que, segundo o autarca, não comprometerá outras áreas do orçamento municipal. “É um investimento, não uma despesa”, garante.

Na oposição, o vereador socialista Manuel Pizarro levanta dúvidas quanto à aplicação prática da medida, defendendo que só uma estratégia integrada de mobilidade poderá trazer mudanças profundas. Ainda assim, admite que espera que a iniciativa tenha sucesso.

Já o vereador do Chega, Miguel Corte-Real, recorda que não apoiou a proposta em campanha, mas reconhece a sua legitimidade após o resultado eleitoral.

A proposta prevê a criação de um título gratuito associado ao Cartão Porto., com cobertura semelhante ao passe Andante em toda a Área Metropolitana. O programa, denominado “Flex”, será destinado a residentes com mais de 23 anos.

Em termos financeiros, estão previstos 10,25 milhões de euros para 2026, 18,7 milhões para 2027 e 1,8 milhões para 2028, incluindo um regime de transição para o atual modelo de viagens.