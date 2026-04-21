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Porto quer antecipar transportes públicos gratuitos para o verão de 2026
21 abr, 2026 - 16:18 • Olímpia Mairos , com Lusa
Medida pretende melhorar a qualidade de vida, mas depende do Tribunal de Contas.
A Câmara do Porto admite acelerar a implementação da gratuitidade dos transportes públicos, apontando agora para o verão de 2026 como possível data de arranque, antecipando o prazo inicialmente previsto.
O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da autarquia, Pedro Duarte, durante a reunião do executivo municipal. O autarca garante que a intenção é avançar “o mais cedo possível”, embora reconheça que o processo está dependente da aprovação do Tribunal de Contas.
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Segundo o presidente, o objetivo central da medida é reforçar a qualidade de vida dos cidadãos, defendendo que está em causa uma questão de “visão e atitude”. Pedro Duarte sublinha ainda que, apesar dos riscos, a proposta representa uma resposta inovadora aos desafios atuais.
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A gratuitidade dos transportes implicará um investimento anual a rondar os 20,5 milhões de euros, valor que, segundo o autarca, não comprometerá outras áreas do orçamento municipal. “É um investimento, não uma despesa”, garante.
Na oposição, o vereador socialista Manuel Pizarro levanta dúvidas quanto à aplicação prática da medida, defendendo que só uma estratégia integrada de mobilidade poderá trazer mudanças profundas. Ainda assim, admite que espera que a iniciativa tenha sucesso.
Já o vereador do Chega, Miguel Corte-Real, recorda que não apoiou a proposta em campanha, mas reconhece a sua legitimidade após o resultado eleitoral.
A proposta prevê a criação de um título gratuito associado ao Cartão Porto., com cobertura semelhante ao passe Andante em toda a Área Metropolitana. O programa, denominado “Flex”, será destinado a residentes com mais de 23 anos.
Em termos financeiros, estão previstos 10,25 milhões de euros para 2026, 18,7 milhões para 2027 e 1,8 milhões para 2028, incluindo um regime de transição para o atual modelo de viagens.
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