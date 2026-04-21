Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 21 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

transportes

Porto quer antecipar transportes públicos gratuitos para o verão de 2026

21 abr, 2026 - 16:18 • Olímpia Mairos , com Lusa

Medida pretende melhorar a qualidade de vida, mas depende do Tribunal de Contas.

A+ / A-

A Câmara do Porto admite acelerar a implementação da gratuitidade dos transportes públicos, apontando agora para o verão de 2026 como possível data de arranque, antecipando o prazo inicialmente previsto.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da autarquia, Pedro Duarte, durante a reunião do executivo municipal. O autarca garante que a intenção é avançar “o mais cedo possível”, embora reconheça que o processo está dependente da aprovação do Tribunal de Contas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o presidente, o objetivo central da medida é reforçar a qualidade de vida dos cidadãos, defendendo que está em causa uma questão de “visão e atitude”. Pedro Duarte sublinha ainda que, apesar dos riscos, a proposta representa uma resposta inovadora aos desafios atuais.

Porto avança com proposta para ter transportes gratuitos em toda a Área Metropolitana

Transportes

Porto avança com proposta para ter transportes gratuitos em toda a Área Metropolitana

Câmara Municipal já reservou 10,25 milhões de euro(...)

A gratuitidade dos transportes implicará um investimento anual a rondar os 20,5 milhões de euros, valor que, segundo o autarca, não comprometerá outras áreas do orçamento municipal. “É um investimento, não uma despesa”, garante.

Na oposição, o vereador socialista Manuel Pizarro levanta dúvidas quanto à aplicação prática da medida, defendendo que só uma estratégia integrada de mobilidade poderá trazer mudanças profundas. Ainda assim, admite que espera que a iniciativa tenha sucesso.

Já o vereador do Chega, Miguel Corte-Real, recorda que não apoiou a proposta em campanha, mas reconhece a sua legitimidade após o resultado eleitoral.

A proposta prevê a criação de um título gratuito associado ao Cartão Porto., com cobertura semelhante ao passe Andante em toda a Área Metropolitana. O programa, denominado “Flex”, será destinado a residentes com mais de 23 anos.

Em termos financeiros, estão previstos 10,25 milhões de euros para 2026, 18,7 milhões para 2027 e 1,8 milhões para 2028, incluindo um regime de transição para o atual modelo de viagens.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 21 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)