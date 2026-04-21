- Noticiário das 18h
- 21 abr, 2026
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Problemas dos alunos sem aulas “é muito menos grave” do que se pensava
21 abr, 2026 - 18:35 • Cristina Nascimento
Ministro da Educação garante no Parlamento terem sido identificadas muitas repetições de horários. Fernando Alexandre revelou ainda melhorias que os novos sistemas informáticos do Ministério vão permitir e reafirma que o acesso ao 5º e 7º escalões da carreira de professores vai deixar de ter quotas.
O ministro da Educação garante que há menos alunos sem aulas do que se pensava. Na audição parlamentar que decorre esta terça-feira à tarde, o governante começou por fazer uma apresentação da reforma do Ministério da Educação, Ciência e Inovação que está em curso.
Nesse contexto, Fernando Alexandre explicou que os novos sistemas de informação que estão a ser implementados já permitiu aferir que as atuais “necessidades de horários estão entre um terço a 40% daquilo que eram há dois ou três meses”, depois de terem sido identificados “muitos pedidos repetidos”.
“Hoje, felizmente, sabemos que o problema é muito menos grave do que a forma como era apresentado”, afirmou o ministro.
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No contexto da reforma ministerial, Fernando Alexandre garante que novos os sistemas de informação vão ser compatíveis com outros sistemas de outros Ministérios e vai permitir aliviar trabalho burocrático.
“Um trabalho medonho que os diretores de escola têm todos os anos, e durante o ano, é verificar o registo criminal de todos os professores. Essa é informação que está no Estado e que, por isso, com a interoperabilidade com o Ministério da Justiça, será verificado de forma automática. O diretor receberá um alerta quando houver uma alteração no registo criminal que gera uma incompatibilidade com o exercício da função docente ou técnico especializado”, exemplificou o ministro.
Noutro plano, quando questionado sobre como pretende tornar a carreira de docente mais atrativa, o ministro da Educação reafirma que “os primeiros escalões serão claramente valorizados e que vamos acabar com as quotas de acesso ao quinto e ao sétimo escalão”.
“É claramente um sinal da melhoria da carreira e da previsibilidade da progressão na carreira dos docentes”, refere.
Ainda no decorrer da audição, o ministro Fernando Alexandre também revelou que, no segundo semestre do ano, será conhecido o novo estatuto de Diretor de Agrupamento.
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