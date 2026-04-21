"Quanto mais rápido forem os julgamentos mais certezas há de que o sistema funciona"

Apostar na prevenção foi linha transversal nas diversas intervenções do seminário internacional “Desafios contemporâneos do controlo de combate da corrupção”, em Coimbra. E é essa mesma aposta que o presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção sublinha como imperativa, apelando a mudanças sobretudo na “cultura organizacional das instituições” que permitam “rapidamente resolver os problemas”.

José Mouraz Lopes lembra à Renascença que “quanto mais rápido forem os julgamento mais certezas há de que o sistema funciona e isso também é uma dimensão preventiva”. O líder do MENAC reforça que “se as pessoas souberem que cometem crimes e são julgados – condenados ou absolvidos – funciona do ponto de vista preventivo de forma muito assertiva”.

Quatro painéis. Dois de manhã e dois de tarde. Foram lançados com as perguntas: “Combate à corrupção – de onde vimos e para onde vamos?; “Um problema mundial. Como resolver?”; “Investigação jornalística – a importância no combate à corrupção”; “A importância da transparência e da integridade no fortalecimento das instituições”.