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Simulacro no IPO do Porto com atraso de meios de emergência externa

21 abr, 2026 - 13:58 • Redação

O INEM não chegou durante o exercício e o apoio psicossocial apareceu quando o exercício já tinha terminado. Apesar disso, a direção clínica diz que "o balanço é positivo".

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Simulacro no IPO do Porto evidencia boa resposta, apesar de atrasos Foto: Leonor Guerra/Renascença
Simulacro no IPO do Porto evidencia boa resposta, apesar de atrasos Foto: Leonor Guerra/Renascença
Simulacro no IPO do Porto evidencia boa resposta, apesar de atrasos Foto: Leonor Guerra/Renascença
Simulacro no IPO do Porto evidencia boa resposta, apesar de atrasos Foto: Leonor Guerra/Renascença
Simulacro no IPO do Porto evidencia boa resposta, apesar de atrasos Foto: Leonor Guerra/Renascença
Simulacro no IPO do Porto evidencia boa resposta, apesar de atrasos Foto: Leonor Guerra/Renascença

O atraso de alguns meios de emergência externa marcou um simulacro de incêndio com risco radiológico realizado na manhã desta quarta-feira no Instituto Português de Oncologia, do Porto (IPO). Apesar disso, o balanço global foi considerado positivo pela direção clínica.

O exercício, que decorreu no Serviço de Imuno-Hemoterapia, simulou um incêndio provocado por um curto-circuito num irradiador de sangue, com potencial exposição a césio-137.

O alarme foi acionado às 10h21, dando início à retirada imediata dos pacientes da sala de espera e à ativação do plano interno de emergência.

No terreno, a resposta mobilizou várias equipas internas e externas, incluindo bombeiros e especialistas em proteção radiológica, que chegaram cerca de 15 minutos após o início do simulacro.

Outro dos pontos críticos observados foi o atraso de meios essenciais: o INEM não chegou durante o exercício e o apoio psicossocial apenas apareceu já depois do seu término, às 11h10.

Apesar destes aspetos, a diretora clínica do IPO Porto, Donzília Brito, diz que "o balanço é positivo" e destaca a importância do exercício pela sua complexidade e abrangência.

À Renascença, a médica explicou que “este simulacro tem uma grande vantagem" relativamente aos vários simulacros que já fizeram porque, para além da ativação do plano de emergência do IPO, também foi ativado "o plano de ativação de emergência da exposição radiológica”. Desta forma, conseguiu-se testar múltiplas dimensões em simultâneo, incluindo incêndio, evacuação, proteção radiológica e emergência médica.

“Isto permite-nos fazer um treino para que, quando for realidade, seja obviamente fluído e rápido”, disse.

Quanto ao desempenho global, Donzília Brito considerou que “na sua globalidade, correu bem” e que “toda a resposta multidisciplinar parece que teve os seus tempos adequados”, ressalvando, no entanto, que ainda será realizada uma reunião entre os membros das equipas internas presentes para identificar falhas e melhorias.

Após os atrasos verificados, admitiu margem para evolução: “Podemos sempre melhorar e os tempos podem ser melhorados e é exatamente por isso que temos simulacros."

Para a direção clínica, o principal risco num cenário real seria a exposição radiológica, embora a responsável considere que a correta ativação dos planos de emergência permitiria mitigá-lo. “Se ativarmos corretamente estes planos de emergência, esse risco é completamente minimizado”, afirmou.

O exercício terminou pelas 11h06, já com a situação considerada controlada e sem "vítimas" simuladas em risco, incluindo aquelas inicialmente consideradas "potencialmente contaminadas".

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