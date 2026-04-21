- Noticiário das 23h
- 21 abr, 2026
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Tribunais administrativos resolveram 59% dos processos com mais de 10 anos em 10 meses
21 abr, 2026 - 20:36 • Lusa
Perante tais resultados, o CSTAF disse estar convicto de que "a 31 de dezembro de 2026 desaparecerão na 1ª instância processos com mais de 10 anos".
O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) anunciou esta terça-feira que os tribunais de primeira instância resolveram, em 10 meses, 59% dos processos pendentes há mais de 10 anos.
Em comunicado, o CSTAF considerou que os resultados da fixação de objetivos de serviço judicial para a primeira instância "são inequívocos", uma vez que entre junho de 2025 e abril de 2026 foram resolvidos 1.206 processos com mais de uma década, com a pendência a cair de 2.042 para 836" processos.
Perante tais resultados, o CSTAF disse estar convicto de que "a 31 de dezembro de 2026 desaparecerão na 1ª instância processos com mais de 10 anos".
Já no contencioso administrativo, a redução fixou-se nos 57% - de 968 para 412 processos - e, no contencioso tributário, a redução foi de 61% - de 1.074 para 424 processos.
Os dados mostram ainda casos mais expressivos na redução da pendência mais antiga, com os Tribunais Administrativos e Fiscais de Beja e de Coimbra a registar uma diminuição de 90%.
Logo a seguir surge o tribunal de Mirandela, com uma queda de 87%, e "mesmo os maiores tribunais do país apresentaram resultados significativos: o Tribunal Tributário de Lisboa reduziu 55% e o TAC [Tribunal Administrativo de Círculo] de Lisboa 54%", acrescentou o CSTAF.
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