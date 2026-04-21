- Noticiário das 12h
- 21 abr, 2026
-
Em Destaque
Um morto em acidente no IC8 em Pombal
21 abr, 2026 - 11:16 • Redação
Outro homem ficou ferido com gravidade - situação que obrigou ao corte de trânsito nos dois sentidos.
Uma pessoa morreu na sequência de dois acidentes no IC8, na zona de Pombal.
Esta manhã, por volta das 7h30, uma colisão entre dois veículos provocou a morte a um dos ocupantes, de 45 anos.
Outro homem ficou ferido com gravidade - situação que obrigou ao corte de trânsito nos dois sentidos.
No local estiveram 15 operacionais, entre elementos dos bombeiros, GNR e INEM.
Não são ainda claros os pormenores do acidente.
Tópicos
- Noticiário das 12h
- 21 abr, 2026
-
Comentários