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Um morto em acidente no IC8 em Pombal

21 abr, 2026 - 11:16 • Redação

Outro homem ficou ferido com gravidade - situação que obrigou ao corte de trânsito nos dois sentidos.

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Uma pessoa morreu na sequência de dois acidentes no IC8, na zona de Pombal.

Esta manhã, por volta das 7h30, uma colisão entre dois veículos provocou a morte a um dos ocupantes, de 45 anos.

Outro homem ficou ferido com gravidade - situação que obrigou ao corte de trânsito nos dois sentidos.

No local estiveram 15 operacionais, entre elementos dos bombeiros, GNR e INEM.

Não são ainda claros os pormenores do acidente.

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