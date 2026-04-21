Xenofobia e racismo em Braga? “Não vivemos isso no dia a dia, mas estão lá”

No gabinete de estética de Luziete, numa das ruas mais brasileiras de Braga, em São Vitor, há tantas clientes brasileiras como portuguesas. Renata é cliente e amiga. Veio pedir emprestado um equipamento de luz para fazer um direto para as redes sociais.

“Vou fazer uma live quando for seis horas cá, duas no Brasil”, esclarece.

“ Vou apresentar o meu livro”, explica a psicóloga que chegou a Portugal há oito meses.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Luziete conta que a discriminação pelo facto de ser brasileira chegou a casa através da escola dos filhos de oito e 12 anos.

“Eles adaptam-se. É um pouco mais fácil e não percebem tanto as coisas como a gente percebe, mas, de qualquer forma, é difícil”, diz a mãe que deteta discriminação, sobretudo, por parte da “professora e dos pais dos amiguinhos”.

A psicóloga não se arrisca a falar em arrependimento, mas confessa que tem vontade de regressar ao Brasil porque “profissionalmente, aqui não é bom”.

“Na minha área, que é a psicologia, é como se estivéssemos uns 10 anos atrasados em relação ao Brasil. E a remuneração também não é boa”, aponta.

À questão da xenofobia junta-se, em muitos casos, a do racismo. É o caso de Munique. Sentiu-o quando, chegada a Portugal, ingressou na escola. O "problema" não era ser brasileira: "Era a única da escola que tinha a pele negra.”

Luziete, a proprietária do salão de estética, garante que nunca teve problemas por ser brasileira, mas não é estaa regra: “Muitos clientes falam que sofrem discriminações por conta da cor."