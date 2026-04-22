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Relatório de Inverno
Apesar de níveis de mortalidade em excesso, ministra elogia coordenação de serviços num "inverno duro"
22 abr, 2026 - 20:59 • Catarina Magalhães, com Redação
Governo prometeu na noite desta quarta-feira divulgar o relatório sobre o plano do último Inverno no SNS.
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, elogiou esta quarta-feira uma "efetiva coordenação de serviços" num "inverno duro para todos", referindo-se aos dados do relatório do Plano de Resposta Sazonal em Saúde.
Perante a revelação de que a mortalidade em excesso em 2025 foi a mais alta fora da pandemia nos últimos 10 anos – excluindo o período da pandemia Covid-19 –, a ministra admitiu o peso desta realidade, mas disse que se deveu a uma forte pressão sobre os serviços e ao clima extremo que também afetou outros países da Europa.
"Infelizmente não estivemos sozinhos na mortalidade que referimos. Estivemos com França, Dinamarca, Itália, Suíça, Irlanda e Espanha, porque o inverno foi muito duro para todos", lamentou.
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O Governo prometeu na noite desta quarta-feira divulgar o relatório sobre o plano do último Inverno no SNS.
Porém, os dados já conhecidos mostram que há registo de 4685 óbitos acima do esperado durante o inverno. Ou seja, verificou-se um excesso de 21% coincidente com a epidemia de gripe e com os períodos de maior frio registados em dezembro e janeiro.
"Criou uma pressão enorme em todos os sistemas de saúde", insistiu a ministra.
Mortalidade em excesso no inverno foi a mais alta fora da pandemia em 10 anos
Este excesso atingiu todas as regiões de Portugal (...)
O grupo etário mais afetado foi o dos 85 anos ou mais.
Este excesso atingiu todas as regiões de Portugal continental, embora a duração deste período tenha sido variável entre regiões.
Os dados indicam também que o pico da gripe ocorreu entre o Natal e a 1ª semana de 2026, com "grande pressão nos serviços de saúde". Nesta altura, o INEM teve mais de 5.000 chamadas/dia, a Linha SNS 24 atendeu mais de 25.000 e os serviços de urgência registaram mais de 10.000 episódios/dia e altas administrativas inferiores às necessidades de internamento.
De acordo com os dados dos excessos de mortalidade por todas as causas identificados durante as epidemias de gripe em Portugal que constam deste documento, no outono/inverno de 2024/2025 houve 1.609 óbitos em excesso, em 2023/2024 foram 3.624 e em 2022/2023 foram 1.959, com dois picos: 1.423 (epidemia de gripe) e 536 (vaga de frio).
O excesso de mortalidade é o reflexo de um conjunto cumulativo de situações que se sobrepõem e que têm grande impacto na saúde das populações, entre eles as doenças próprias do envelhecimento, a que se associam comorbilidades, fatores sociais e falta de capacidade de aquecimento das casas (pobreza energética).
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