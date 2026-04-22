Apesar de níveis de mortalidade em excesso, ministra elogia coordenação de serviços num "inverno duro"

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, elogiou esta quarta-feira uma "efetiva coordenação de serviços" num "inverno duro para todos", referindo-se aos dados do relatório do Plano de Resposta Sazonal em Saúde.

Perante a revelação de que a mortalidade em excesso em 2025 foi a mais alta fora da pandemia nos últimos 10 anos – excluindo o período da pandemia Covid-19 –, a ministra admitiu o peso desta realidade, mas disse que se deveu a uma forte pressão sobre os serviços e ao clima extremo que também afetou outros países da Europa.

"Infelizmente não estivemos sozinhos na mortalidade que referimos. Estivemos com França, Dinamarca, Itália, Suíça, Irlanda e Espanha, porque o inverno foi muito duro para todos", lamentou.

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O Governo prometeu na noite desta quarta-feira divulgar o relatório sobre o plano do último Inverno no SNS.

Porém, os dados já conhecidos mostram que há registo de 4685 óbitos acima do esperado durante o inverno. Ou seja, verificou-se um excesso de 21% coincidente com a epidemia de gripe e com os períodos de maior frio registados em dezembro e janeiro.

"Criou uma pressão enorme em todos os sistemas de saúde", insistiu a ministra.