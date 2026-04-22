Arranca esta quarta-feira primeiro julgamento do NRP Mondego

Mais de três anos depois, tem início esta quarta-feira o julgamento de um dos casos que envolve o navio NRP Mondego.

Três militares vão sentar-se no banco dos réus, acusados de alegada violação do segredo de Estado em 2023, quando terão denunciado – à Associação Nacional de Sargentos e Associação Nacional de Praças – falta de condições de segurança na embarcação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Renascença, o advogado de defesa, Paulo Graça, diz que os militares agiram em prol da defesa de todos a bordo e rejeita a divulgação de qualquer tipo de informação confidencial. Ainda assim, e mesmo que o contrário fique provado em tribunal, Paulo Graça descarta em toda a linha a violação do segredo de Estado.

“A matéria não estava classificada como segredo de Estado. E, ainda que estivesse, essa transmissão é feita quase em termos análogos àquela em que um cliente faz para o seu advogado, no sentido de lhe permitir defendê-lo perante uma determinada acusação”, afirma.