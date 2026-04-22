Autarca de Portalegre preocupada com tiroteios, mas garante "cidade segura"

A presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, manifestou-se esta quarta-feira preocupada com as duas situações de tiroteio ocorridas esta semana na capital de distrito, mas defendeu que "a cidade é segura", apesar da gravidade dos casos.

"Nós vivemos numa cidade que é segura. De qualquer maneira, aquilo que aconteceu nestes últimos dois dias logicamente que nos deixa muito preocupados", disse a autarca, em declarações à agência Lusa, frisando terem sido "situações muito graves".

Questionada sobre se vai ou não reivindicar mais policiamento para a cidade, Fermelinda Carvalho afiançou que está articulada com as autoridades, mas reconheceu que gostaria de ter mais efetivos policiais.

"Todos nós queríamos ter mais efetivos, queríamos ter mais polícias, mais GNR, mas queríamos nós e todos os concelhos", afirmou, assinalando que já transmitiu essa preocupação aos responsáveis por este setor.

No entanto, a autarca questionou se, caso Portalegre tivesse "o dobro dos polícias", os dois tiroteios ocorridos na cidade teriam sido evitados.

"É impossível ter um polícia em cada rua da cidade, a autoridade sabe o que aconteceu e porque aconteceu e eu tenho toda a confiança na autoridade", acrescentou.

Para Fermelinda Carvalho, que disse estar pronto um projeto de pedido de autorização de videovigilância para vários pontos da cidade, o que se passou desde segunda-feira "causou alarido social".

E defendeu que, após serem detidos, os culpados "têm de ser muito penalizados" pelas autoridades.

"É grave aquilo que aconteceu, estou preocupada, causou um grande alarido social e com razão. Nós gostamos de viver aqui com pacatez, isto são comportamentos muito errados e que têm de ser muito penalizados e espero que apanhem os culpados e que sejam penalizados", vincou.

Um homem de 46 anos ficou, na terça-feira, ferido com gravidade após ter sido baleado no interior de um automóvel em Portalegre, tendo os suspeitos dos disparos fugido, revelaram fontes da PSP e da Proteção Civil.

Na terça-feira à noite, fonte da PSP indicou à Lusa que esta ocorrência aconteceu cerca das 21h00, no Bairro dos Assentos.

O ferido, "baleado nas costas", foi transportado para o hospital de Portalegre e, quando a PSP chegou ao local já os suspeitos dos disparos tinham fugido", acrescentou.

Já na segunda-feira, um homem de 32 anos foi também baleado à entrada de um hipermercado, em Portalegre, e sofreu ferimentos em diversas zonas do corpo, estando internado no hospital local.

Uma outra fonte policial acrescentou que o suspeito, que fugiu e ainda não foi apanhado, fez cinco disparos na sequência de uma desavença que teve com a vítima, tendo o alerta sido dado às autoridades pelas 15h50.

Em ambos os casos, A PSP preservou os locais dos crimes e contactou a Polícia Judiciária (PJ), que tomou conta das duas ocorrências.