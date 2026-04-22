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Cinco estudantes guineenses retidas no aeroporto de Lisboa

22 abr, 2026 - 08:48 • João Cunha , João Malheiro

O presidente da Associação de Estudantes Guineenses sublinha que estes alunos só não chegaram mais cedo devido a atrasos na concessão do visto, em Bissau, e que o atraso "não depende dos estudantes".

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Cinco estudantes guineenses estão retidas no aeroporto de Lisboa, depois da documentação apresentada não ter alegadamente sido suficiente para garantir autorização de entrada no país. E outros cinco foram repatriados esta terça-feira, depois de terem chegado a Portugal na semana passada.

Com o ano letivo quase a acabar, as autoridades estranharam a chegada alegadamente tardia destes alunos para ingressar no ensino superior. Amadou Sabali é o presidente da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa e diz à Renascença que as autoridades portuguesas disseram que os estudantes "chegaram atrasados".

O presidente da Associação de Estudantes Guineenses sublinha que estes alunos só não chegaram mais cedo devido a atrasos na concessão do visto, em Bissau, e que o atraso "não depende dos estudantes".

Agora, retidas no aeroporto, estas estudantes estão alegadamente sujeitas a más condições de higiene e de alimentação.

"É uma situação muito preocupante e muito desumana. Não tomaram banho e não lavaram os dentes. As refeições não se realizam nas horas adequadas", descreve.

Na próxima quinta-feira, os estudantes que permanecem no Centro de Detenção do Aeroporto de Lisboa deverão ser repatriados para a Guiné.

Já no início do mês, oito estudantes guineenses tinham ficado retidas pelas autoridades aeroportuárias, por apresentarem documentação incompleta. Só três conseguiram autorização para entrar em território nacional.

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