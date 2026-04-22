Cinco estudantes guineenses retidos no aeroporto de Lisboa

Cinco estudantes guineenses estão retidos no aeroporto de Lisboa, depois da documentação apresentada não ter alegadamente sido suficiente para garantir autorização de entrada no país. E outros cinco foram repatriados esta terça-feira, depois de terem chegado a Portugal na semana passada.

Com o ano letivo quase a acabar, as autoridades estranharam a chegada alegadamente tardia destes alunos para ingressar no ensino superior. Amadou Sabali é o presidente da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa e diz à Renascença que as autoridades portuguesas disseram que os estudantes "chegaram atrasados".

O presidente da Associação de Estudantes Guineenses sublinha que estes alunos só não chegaram mais cedo devido a atrasos na concessão do visto, em Bissau, e que o atraso "não depende dos estudantes".

Agora, retidos no aeroporto, estes estudantes estão alegadamente sujeitos a más condições de higiene e de alimentação.

"É uma situação muito preocupante e muito desumana. Não tomaram banho e não lavaram os dentes. As refeições não se realizam nas horas adequadas", descreve.

Na próxima quinta-feira, os estudantes que permanecem no Centro de Detenção do Aeroporto de Lisboa deverão ser repatriados para a Guiné.

Já no início do mês, oito estudantes guineenses tinham ficado retidos pelas autoridades aeroportuárias, por apresentarem documentação incompleta. Só três conseguiram autorização para entrar em território nacional.