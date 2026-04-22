De 1.000 para 2.500 euros: Câmara de Vinhais reforça apoio à natalidade

22 abr, 2026 - 09:31 • Olímpia Mairos

Medida aprovada pelo executivo duplica incentivo por nascimento e obriga à sua utilização no comércio local.

A Câmara Municipal de Vinhais aprovou o reforço do incentivo por nascimento, aumentando o apoio de 1.000 para 2.500 euros, no âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo às Famílias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A proposta foi apresentada pelo presidente da autarquia, Luís Fernandes, e votada favoravelmente na reunião do executivo.

Em comunicado, a autarquia explica que “este é um passo firme no reforço das políticas de apoio às famílias, procurando dar uma resposta concreta aos desafios demográficos que afetam o concelho”.

A medida enquadra-se na estratégia municipal de promoção da natalidade e apoio social, visando contribuir para a fixação de população e para a coesão territorial. O novo valor será aplicado às crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2026.

O incentivo terá também impacto direto na economia local, uma vez que o montante deverá ser obrigatoriamente utilizado no comércio do concelho.

“Desta forma, conseguimos apoiar simultaneamente as famílias e os agentes económicos locais, promovendo a dinamização do tecido empresarial”, sublinha a autarquia, destacando que pretende tornar o território mais atrativo para jovens casais. “Queremos criar melhores condições para que as pessoas escolham Vinhais para viver, trabalhar e constituir família”.

A autarquia reafirma ainda o seu compromisso com políticas públicas de proximidade, orientadas para as reais necessidades da população e para a construção de um concelho mais dinâmico, coeso e com futuro.

