De 1.000 para 2.500 euros: Câmara de Vinhais reforça apoio à natalidade
22 abr, 2026 - 09:31 • Olímpia Mairos
Medida aprovada pelo executivo duplica incentivo por nascimento e obriga à sua utilização no comércio local.
A Câmara Municipal de Vinhais aprovou o reforço do incentivo por nascimento, aumentando o apoio de 1.000 para 2.500 euros, no âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo às Famílias.
A proposta foi apresentada pelo presidente da autarquia, Luís Fernandes, e votada favoravelmente na reunião do executivo.
Em comunicado, a autarquia explica que “este é um passo firme no reforço das políticas de apoio às famílias, procurando dar uma resposta concreta aos desafios demográficos que afetam o concelho”.
A medida enquadra-se na estratégia municipal de promoção da natalidade e apoio social, visando contribuir para a fixação de população e para a coesão territorial. O novo valor será aplicado às crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2026.
O incentivo terá também impacto direto na economia local, uma vez que o montante deverá ser obrigatoriamente utilizado no comércio do concelho.
“Desta forma, conseguimos apoiar simultaneamente as famílias e os agentes económicos locais, promovendo a dinamização do tecido empresarial”, sublinha a autarquia, destacando que pretende tornar o território mais atrativo para jovens casais. “Queremos criar melhores condições para que as pessoas escolham Vinhais para viver, trabalhar e constituir família”.
A autarquia reafirma ainda o seu compromisso com políticas públicas de proximidade, orientadas para as reais necessidades da população e para a construção de um concelho mais dinâmico, coeso e com futuro.
