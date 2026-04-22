Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Aeroporto

Estudante guineense autorizada a entrar em Portugal depois de regularizar situação académica

22 abr, 2026 - 15:58 • Redação

Num esclarecimento enviada à Renascença, a PSP assegura que está a ser garantida alimentação três vezes por dia e acesso a condições de higiene.

A+ / A-

Uma das estudantes guineenses retidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi autorizada a entrar no país após ter regularizado a sua situação junto da instituição de ensino onde se encontrava matriculada.

De acordo com Amadou Sabali, presidente da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau, a autorização foi concedida depois de a estudante ter comprovado que já não tinha quaisquer dívidas pendentes com a faculdade. “Já não tem dívida na faculdade onde se encontra devidamente matriculada”, afirmou.

Segundo o responsável, permanecem ainda quatro estudantes retidos — uma mulher e três homens —, admitindo que a situação poderá estar relacionada com questões semelhantes. “Creio que sim”, disse à Renascença, quando questionado sobre se as restantes estudantes também poderiam ter pendências financeiras com as respetivas universidades.

A estudante agora autorizada a entrar em Portugal frequenta uma instituição de ensino superior em Lisboa, embora o nome da mesma não tenha sido, para já, confirmado.

Outros cinco foram repatriados esta terça-feira

Na manhã desta quarta-feira, a Renascença já tinha avançado que cinco estudantes guineenses estavam retidos no aeroporto de Lisboa, depois da documentação apresentada não ter alegadamente sido suficiente para garantir autorização de entrada no país. E outros cinco foram repatriados terça-feira, depois de terem chegado a Portugal na semana passada.

Com o ano letivo quase a acabar, as autoridades estranharam a chegada alegadamente tardia destes alunos para ingressar no ensino superior. Amadou Sabali começou por dizer à Renascença que as autoridades portuguesas disseram que os estudantes "chegaram atrasados".

O presidente da Associação de Estudantes Guineenses sublinha que estes alunos só não chegaram mais cedo devido a atrasos na concessão do visto, em Bissau, e que o atraso "não depende dos estudantes".

Agora, retidos no aeroporto, estão alegadamente sujeitos a más condições de higiene e de alimentação. "É uma situação muito preocupante e muito desumana. Não tomaram banho e não lavaram os dentes. As refeições não se realizam nas horas adequadas", descreve.

Já no início do mês, oito estudantes guineenses tinham ficado retidos pelas autoridades aeroportuárias, por apresentarem documentação incompleta. Só três conseguiram autorização para entrar em território nacional.

Num esclarecimento enviada à Renascença, a PSP assegura, contudo, que está a ser garantida alimentação três vezes por dia e acesso a condições de higiene.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 22 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)