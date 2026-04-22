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Estudante guineense autorizada a entrar em Portugal depois de regularizar situação académica
22 abr, 2026 - 15:58 • Redação
Num esclarecimento enviada à Renascença, a PSP assegura que está a ser garantida alimentação três vezes por dia e acesso a condições de higiene.
Uma das estudantes guineenses retidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi autorizada a entrar no país após ter regularizado a sua situação junto da instituição de ensino onde se encontrava matriculada.
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