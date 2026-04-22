Estudante guineense autorizada a entrar em Portugal depois de regularizar situação académica

De acordo com Amadou Sabali, presidente da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau, a autorização foi concedida depois de a estudante ter comprovado que já não tinha quaisquer dívidas pendentes com a faculdade. “Já não tem dívida na faculdade onde se encontra devidamente matriculada”, afirmou.

Segundo o responsável, permanecem ainda quatro estudantes retidos — uma mulher e três homens —, admitindo que a situação poderá estar relacionada com questões semelhantes. “Creio que sim”, disse à Renascença, quando questionado sobre se as restantes estudantes também poderiam ter pendências financeiras com as respetivas universidades.

A estudante agora autorizada a entrar em Portugal frequenta uma instituição de ensino superior em Lisboa, embora o nome da mesma não tenha sido, para já, confirmado.

Outros cinco foram repatriados esta terça-feira



Na manhã desta quarta-feira, a Renascença já tinha avançado que cinco estudantes guineenses estavam retidos no aeroporto de Lisboa, depois da documentação apresentada não ter alegadamente sido suficiente para garantir autorização de entrada no país. E outros cinco foram repatriados terça-feira, depois de terem chegado a Portugal na semana passada.

Com o ano letivo quase a acabar, as autoridades estranharam a chegada alegadamente tardia destes alunos para ingressar no ensino superior. Amadou Sabali começou por dizer à Renascença que as autoridades portuguesas disseram que os estudantes "chegaram atrasados".

O presidente da Associação de Estudantes Guineenses sublinha que estes alunos só não chegaram mais cedo devido a atrasos na concessão do visto, em Bissau, e que o atraso "não depende dos estudantes".

Agora, retidos no aeroporto, estão alegadamente sujeitos a más condições de higiene e de alimentação. "É uma situação muito preocupante e muito desumana. Não tomaram banho e não lavaram os dentes. As refeições não se realizam nas horas adequadas", descreve.

Já no início do mês, oito estudantes guineenses tinham ficado retidos pelas autoridades aeroportuárias, por apresentarem documentação incompleta. Só três conseguiram autorização para entrar em território nacional.

Num esclarecimento enviada à Renascença, a PSP assegura, contudo, que está a ser garantida alimentação três vezes por dia e acesso a condições de higiene.