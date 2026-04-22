Funchal. Criança transportada ao hospital após incidente em navio de cruzeiro

Uma criança foi transportada esta quarta-feira para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após um incidente a bordo de um navio de cruzeiro, atracado no porto da cidade, indicou a empresa gestora dos portos da Madeira.

"A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira [APRAM] teve conhecimento de um incidente a bordo do navio Mein Schiff 7 envolvendo uma criança", refere em nota enviada à agência Lusa, precisando que "o incidente ocorreu na área de jurisdição do navio".

De acordo com a empresa pública APRAM, foi ativado o Sistema Integrado de Emergência Médica Regional, com o apoio e a avaliação a serem feitos no local pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a criança foi transportada para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A APRAM não adianta as circunstâncias do incidente, nem a identidade da criança, nem a gravidade dos ferimentos, mas o jornal regional JM refere que é de nacionalidade estrangeira, tem dois anos e o seu estado é considerado crítico.

Segundo o jornal Correio da Manhã, a criança terá 2 anos e terá sofrido uma queda de uma altura de três metros.