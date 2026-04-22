- Noticiário das 20h
- 22 abr, 2026
-
Funchal. Criança transportada ao hospital após incidente em navio de cruzeiro
22 abr, 2026 - 18:53 • Lusa
Segundo o jornal Correio da Manhã, a criança terá 2 anos e terá sofrido uma queda de uma altura de três metros.
Uma criança foi transportada esta quarta-feira para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após um incidente a bordo de um navio de cruzeiro, atracado no porto da cidade, indicou a empresa gestora dos portos da Madeira.
"A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira [APRAM] teve conhecimento de um incidente a bordo do navio Mein Schiff 7 envolvendo uma criança", refere em nota enviada à agência Lusa, precisando que "o incidente ocorreu na área de jurisdição do navio".
De acordo com a empresa pública APRAM, foi ativado o Sistema Integrado de Emergência Médica Regional, com o apoio e a avaliação a serem feitos no local pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a criança foi transportada para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A APRAM não adianta as circunstâncias do incidente, nem a identidade da criança, nem a gravidade dos ferimentos, mas o jornal regional JM refere que é de nacionalidade estrangeira, tem dois anos e o seu estado é considerado crítico.
Segundo o jornal Correio da Manhã, a criança terá 2 anos e terá sofrido uma queda de uma altura de três metros.
- Noticiário das 20h
- 22 abr, 2026
-
- Dois vereadores do Chega na Câmara do Funchal passam a independentes
- Milhares na marginal do Funchal para verem passar o cortejo de Carnaval
- Bispo do Funchal destina renúncia quaresmal à Cáritas para apoiar vítimas das catástrofes
- Taxistas condicionam trânsito no Funchal em protesto contra concorrência desleal
- Bispo do Funchal: "Há muitos madeirenses a pensar em regressar à Venezuela"
- Homem procurado no Cazaquistão por falsificação e burla detido no Funchal
- Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo para o mar da Madeira
- Dois vereadores do Chega na Câmara do Funchal passam a independentes
- Milhares na marginal do Funchal para verem passar o cortejo de Carnaval
- Bispo do Funchal destina renúncia quaresmal à Cáritas para apoiar vítimas das catástrofes
- Taxistas condicionam trânsito no Funchal em protesto contra concorrência desleal
- Bispo do Funchal: "Há muitos madeirenses a pensar em regressar à Venezuela"
- Homem procurado no Cazaquistão por falsificação e burla detido no Funchal
- Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo para o mar da Madeira