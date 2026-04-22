115.º aniversário da GNR
GNR abre Quartel do Carmo ao público durante 18 dias
22 abr, 2026 - 14:24 • Olímpia Mairos
Com esta iniciativa, a Guarda pretende assinalar mais de um século de existência, reforçando a ligação à comunidade e promovendo o seu património histórico e institucional.
A Guarda Nacional Republicana (GNR) abriu esta quarta-feira ao público o emblemático Quartel do Carmo, em Lisboa, no âmbito das comemorações do 115º aniversário daquela força de segurança. A iniciativa decorre até 9 de maio e conta com entrada gratuita.
Em comunicado, a GNR refere que esta abertura “pretende aproximar os cidadãos de um espaço histórico e simbólico”, onde caiu a ditadura e triunfou a Revolução, convidando todos a conhecerem o quartel através de um percurso que inclui o Museu, o Salão Nobre, os Gabinetes do Comando, o Corredor D. Nun’ Álvares Pereira e a varanda panorâmica sobre o Rossio.
“A partir de hoje e até 9 de maio, abrimos as portas do Quartel do Carmo a todos os que queiram conhecer melhor a história e a missão da Guarda”, lê-se na nota. A instituição sublinha ainda que esta é “uma oportunidade única para visitar espaços habitualmente inacessíveis ao público”.
O Museu estará aberto entre as 10h00 e as 18h00 (última entrada às 17h30). Já os restantes espaços podem ser visitados entre as 10h00 e as 17h00 (última entrada às 16h30). Nos dias úteis, o acesso à varanda panorâmica sobre o Rossio estará limitado entre as 15h00 e as 17h00.
A GNR informa também que “as visitas guiadas para grupos, nomeadamente escolas e coletividades, estão sujeitas a marcação prévia”, devendo ser solicitadas através do email museu@gnr.pt.
