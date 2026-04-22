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​Governo acredita que “UGT tem todas as razões” para assinar acordo laboral

22 abr, 2026 - 17:21 • Cristina Nascimento

Luís Montenegro garante que Governo e parceiros conseguiram chegar a entendimento em 138 alterações.

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O primeiro-ministro ainda tem esperança num acordo com os parceiros sobre o pacote laboral. Foi o próprio Luis Montenegro quem o disse aos jornalistas, esta quarta-feira, no Palácio de São Bento, depois de um encontro com a venezuelana Maria Corina Machado.

O encontro durou cerca de 40 minutos e no fim a Nobel da Paz não prestou declarações.

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Já Montenegro aproveitou para falar sobre alguns assuntos da atualidade, nomeadamente a hipótese de um acordo com os parceiros sociais.

“Costuma-se dizer que a esperança é a última a morrer e também neste caso é esse o sentimento que nos move objetivamente”, começou por dizer.

Montenegro considera que “UGT tem todas as razões para subscrever um acordo tripartido com o Governo e com os outros parceiros sociais”, enumerando que, “no decurso dos últimos 10 meses, foram consensualizadas 138 alterações no âmbito da legislação laboral”.

“Uma grande parte, cerca de metade, corresponde à aceitação de propostas que o Governo formulou e que não suscitaram nenhum tipo de reserva por parte dos parceiros sociais. Cerca de 25% destas alterações são resultantes da iniciativa da própria UGT”, argumenta o Chefe do Governo.

As restantes dizem respeito "a outras propostas consensualizadas por intervenção dos vários parceiros, incluindo do Governo".

Montenegro reconhece que “falta ainda aprimorar um ou outro aspeto de redação”, mas, acrescenta, “só razões de natureza mais política, vamos chamar-lhe assim, podem impedir qualquer um dos parceiros de subscrever o acordo".

Nestas declarações aos jornalistas, Montenegro considerou que o esforço negocial do Governo "foi enorme".

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