- Noticiário das 17h
- 22 abr, 2026
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Governo aprova programa PTRR na próxima semana
22 abr, 2026 - 17:04 • Cristina Nascimento
Envelope financeiro do programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" só vai ser revelado a 28 de abril.
O Governo vai aprovar na próxima terça-feira, 28 de abril, o programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR).
O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, depois do encontro com a venezuelana Maria Corina Machado. Aos jornalistas Luis Montenegro quis assinalar o Conselho de Ministros extraordinário desta quarta-feira dedicado a este programa.
"Vamos aprovar em formato final na próxima semana, no próximo dia 28 e vamos fazer também nesse dia a respetiva apresentação", disse Montenegro.
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Questionado sobre o envelope financeiro global do PTRR, Montenegro preferiu remeter essa indicação para dia 28 de abril, dia em que, recordou o chefe do Governo, marca um ano do apagão e três meses da depressão Kristin.
Montenegro considera que a ocasião servirá “para perspetivar a recuperação mais imediata” e aproveitar para “criar maior resiliência face a fenómenos climáticos extremos como aqueles que nos têm atingido e outros que possam vir a ocorrer e possamos aproveitar esse incremento de investimento, seja para recuperar, seja para criar mais resistência e resiliência às nossas infraestruturas".
O programa PTRR foi anunciado pelo primeiro-ministro em fevereiro na sequência das consequências das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que causaram 18 mortes em Portugal e provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A 21 de fevereiro, o Conselho de Ministros aprovou as linhas gerais do programa, que assentará em três pilares: o primeiro, de recuperação, centrado na resposta às populações e empresas afetadas; o segundo, de resiliência, virado para infraestruturas e capacidade de planeamento, prevenção e adaptação.
Neste segundo pilar, incluem-se infraestruturas nos "planos hídrico, florestal, sísmico, energético, comunicacional e de cibersegurança", bem como a reforma do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), da Proteção Civil e da segurança das infraestruturas críticas.
O terceiro pilar é o de transformação, vocacionado para integrar outras reformas em curso.
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