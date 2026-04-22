Imigração está a dar mais bebés? "Um em cada três nascimentos é de mãe estrangeira"

O aumento da natalidade em Portugal pode ser atribuído, em parte, ao facto de um terço dos nascimentos ser de filhos de mães estrangeiras a residir em Portugal.

“Se temos uma tendência de aumento, já em 2024, temos de responsabilizar a expressividade da contribuição dos nascimentos de mães de naturalidade não portuguesa e temos à volta de 33% dos nascimentos que são de mães estrangeiras”, assinala, na Renascença, a demógrafa Maria Filomena Mendes.

Se se considerar, apenas, a subida acentuada do número de nascimentos na região da Grande Lisboa, esta especialista lembra que “quase 50% dos nascimentos [nessa zona do país] são de mães com naturalidade não portuguesa”.

A que acresce outro dado oculto nos números. Juntando à análise os nascimentos de filhos de mães portuguesas em que o companheiro é estrangeiro, “temos uma maior percentagem ainda maior de nascimentos em Portugal com contributo de mães ou pais de naturalidade não portuguesa”.