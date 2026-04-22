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Natalidade
Imigração está a dar mais bebés? "Um em cada três nascimentos é de mãe estrangeira"
22 abr, 2026 - 09:43 • André Rodrigues
A demógrafa Maria Filomena Mendes considera "positivos" os mais recentes dados sobre a natalidade em Portugal, mas diz ser prematuro afirmar que se está perante uma redução consolidada da crise demográfica.
O aumento da natalidade em Portugal pode ser atribuído, em parte, ao facto de um terço dos nascimentos ser de filhos de mães estrangeiras a residir em Portugal.
“Se temos uma tendência de aumento, já em 2024, temos de responsabilizar a expressividade da contribuição dos nascimentos de mães de naturalidade não portuguesa e temos à volta de 33% dos nascimentos que são de mães estrangeiras”, assinala, na Renascença, a demógrafa Maria Filomena Mendes.
Se se considerar, apenas, a subida acentuada do número de nascimentos na região da Grande Lisboa, esta especialista lembra que “quase 50% dos nascimentos [nessa zona do país] são de mães com naturalidade não portuguesa”.
A que acresce outro dado oculto nos números. Juntando à análise os nascimentos de filhos de mães portuguesas em que o companheiro é estrangeiro, “temos uma maior percentagem ainda maior de nascimentos em Portugal com contributo de mães ou pais de naturalidade não portuguesa”.
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De acordo com dados do Instituto Ricardo Jorge consultados pela Renascença, o Programa Nacional de Rastreio Neonatal estudou, no primeiro trimestre deste ano, 21.813 recém-nascidos, mais 1.031 do que no mesmo período de 2025, em que já se tinha verificado um aumento face ao período homólogo do ano anterior.
Apesar destes dados que considera “positivos”, a professora de Demografia na Universidade de Évora considera prematuro falar de uma tendência consolidada de aumento da natalidade em Portugal.
“Até porque, neste momento, relativamente à imigração, nós estamos com um discurso e uma legislação que podem ter algum efeito na entrada de imigrantes e, portanto, eventualmente também na expetativa dos próprios imigrantes relativamente a terem filhos em Portugal”, sublinha.
Daí que Maria Filomena Mendes aconselhe “algum cuidado nessa análise”, embora admita que “este aumento da natalidade pode consolidar-se como uma inversão da tendência”.
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