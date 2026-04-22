Lisboa–Porto por 7,50 euros no Alfa Pendular? É possível entre 1 e 15 de maio

A CP – Comboios de Portugal anunciou esta quarta-feira o lançamento de uma nova campanha promocional que oferece descontos até 80% nos bilhetes do Alfa Pendular, com o objetivo de incentivar uma mobilidade mais acessível e sustentável em todo o país.

Designada “Promo+”, a iniciativa disponibiliza 5.000 lugares a preços reduzidos para viagens entre as principais cidades portuguesas, tanto em contexto profissional como de lazer.

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A campanha decorre entre 22 de abril e 6 de maio de 2026, sendo válida exclusivamente para compras efetuadas através dos canais digitais da empresa, nomeadamente o site e a aplicação oficial.

Em comunicado, a CP sublinha que “esta campanha representa um esforço claro para tornar o transporte ferroviário mais competitivo e acessível, reforçando o compromisso da empresa com a mobilidade sustentável”.

Os bilhetes promocionais destinam-se a viagens a realizar entre 1 e 15 de maio de 2026 e estão disponíveis tanto para a classe Conforto como para a classe Turística. Entre os exemplos apresentados, destacam-se tarifas de 7,50 euros entre Lisboa e Porto e de 5,50 euros entre Lisboa e Faro, na classe Turística.

Segundo a empresa, “esta é também uma oportunidade para dar a conhecer o serviço Alfa Pendular a novos públicos, demonstrando as vantagens do comboio face ao transporte individual”.

Para beneficiar do desconto, os bilhetes devem ser adquiridos com uma antecedência mínima de 10 dias, estando a oferta limitada aos lugares disponíveis.

O Alfa Pendular, considerado o serviço premium da CP, é operado por automotoras elétricas da série 4000, com tecnologia de pendulação ativa, capazes de atingir velocidades até 220 km/h. Cada unidade é composta por seis carruagens e tem capacidade para 301 passageiros sentados.

A CP reforça que iniciativas como esta fazem parte de uma estratégia mais ampla para promover “uma mobilidade verde, segura e eficiente”, incentivando cada vez mais portugueses a optarem pelo transporte ferroviário.