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Luís Neves afasta mais sete militares da GNR

22 abr, 2026 - 22:45 • Catarina Magalhães

Este anúncio do MAI acontece um dia depois do ministro prometer um Estado mais atuante, mais polícia nas ruas, na reforma e com ações disciplinares.

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O ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves, anunciou esta quarta-feira que vai afastar mais sete militares da GNR, segundo informação publicada no Diário da República e como foi noticiado pelo "Jornal de Notícias".

Luís Neves aplicou a pena disciplinar de separação de serviço a mais cinco militares da GNR e duas medidas estatutárias de dispensa de serviço a outros dois.

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Este anúncio do MAI acontece um dia depois do ministro prometer um Estado mais atuante, mais polícia nas ruas, na reforma e com ações disciplinares.

Mais polícia nas ruas, na reforma e com ações disciplinares. Luís Neves anuncia alterações na PSP e GNR

Segurança

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"Entre os visados pela separação de serviço estão o cabo João Micaelo, o guarda-principal Carlos Teixeira, o guarda-principal António Maduro, o guarda Leonardo Charraz e o segundo-sargento Luís Dias. Já a dispensa de serviço foi aplicada ao guarda Gabriel Esteves e ao cabo Carlos Nunes", lê-se na mesma notícia.

A dispensa de serviço acontece habitualmente quando o comportamento de um militar assim o justifica, como "desvios da condição de militar da Guarda".

Porém, a separação de serviço que implica os cinco militares trata-se de uma desvinculação definitiva, mas com direito à pensão do cargo.

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