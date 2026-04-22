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MAI
Luís Neves afasta mais sete militares da GNR
22 abr, 2026 - 22:45 • Catarina Magalhães
Este anúncio do MAI acontece um dia depois do ministro prometer um Estado mais atuante, mais polícia nas ruas, na reforma e com ações disciplinares.
O ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves, anunciou esta quarta-feira que vai afastar mais sete militares da GNR, segundo informação publicada no Diário da República e como foi noticiado pelo "Jornal de Notícias".
Luís Neves aplicou a pena disciplinar de separação de serviço a mais cinco militares da GNR e duas medidas estatutárias de dispensa de serviço a outros dois.
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Este anúncio do MAI acontece um dia depois do ministro prometer um Estado mais atuante, mais polícia nas ruas, na reforma e com ações disciplinares.
Segurança
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"Entre os visados pela separação de serviço estão o cabo João Micaelo, o guarda-principal Carlos Teixeira, o guarda-principal António Maduro, o guarda Leonardo Charraz e o segundo-sargento Luís Dias. Já a dispensa de serviço foi aplicada ao guarda Gabriel Esteves e ao cabo Carlos Nunes", lê-se na mesma notícia.
A dispensa de serviço acontece habitualmente quando o comportamento de um militar assim o justifica, como "desvios da condição de militar da Guarda".
Porém, a separação de serviço que implica os cinco militares trata-se de uma desvinculação definitiva, mas com direito à pensão do cargo.
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