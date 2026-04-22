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Teste do pezinho

Natalidade continua a aumentar em Portugal

22 abr, 2026 - 06:45 • Anabela Góis

Mais de 21 mil recém-nascidos fizeram o "teste do pezinho" no primeiro trimestre do ano: são mais 1.031 bebés do que no mesmo período do ano passado.

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Nos primeiros três meses deste ano foram estudados 21.813 recém-nascidos no âmbito Programa Nacional de Rastreio Neonatal, o chamado “teste do pezinho”. São mais 1.031 bebés do que no mesmo período do ano passado quando já se tinha registado um aumento em relação ao período homólogo de 2024.

De acordo com dados do Instituto Ricardo Jorge, a que Renascença teve acesso, Lisboa, com 6594 bebés, continua a ser a região com maior número de nascimentos. Segue-se o Porto, onde foram rastreados 3903 bebés, e Setúbal, com 1797.

No polo oposto surgem Bragança (137), Portalegre (139), Guarda (202) e Vila Real (203), que lideram os concelhos com menor número de recém-nascidos sujeitos ao teste.

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O aumento da natalidade verificado no primeiro trimestre deste ano fica a dever-se ao aumento de nascimentos nas localidades onde, por tradição, mais mulheres têm os seus filhos: Lisboa, Porto e Setúbal. Pelo contrário, em Faro, Portalegre e Vila Real, o número de nascimentos caiu em comparação com o mesmo período de 2025.

Estes dados dizem respeito ao número de recém-nascidos estudados no âmbito do PNRN, coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, e não ao número de nascimentos em Portugal.

O "teste do pezinho" é feito através de análises de sangue, a partir do 3.º dia de vida e se possível até ao 6.º, através de uma ou duas picadas no calcanhar do bebé.

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