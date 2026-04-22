- Noticiário das 10h
- 22 abr, 2026
-
Operação “Choco”
PJ apreende cerca de uma tonelada de cocaína ao largo de Setúbal
22 abr, 2026 - 09:15 • Olímpia Mairos
Embarcação de alta velocidade foi intercetada em alto mar após perseguição coordenada entre várias forças de segurança.
A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, nos últimos dias, uma quantidade de cocaína próxima de uma tonelada, no âmbito da operação “Choco”, realizada ao largo de Setúbal.
A ação contou com a colaboração da Força Aérea, da Marinha, da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana (GNR), numa intervenção coordenada com impacto a nível nacional.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo o comunicado da PJ, as autoridades conseguiram “identificar e localizar, em alto mar, ao largo de Setúbal, uma embarcação de alta velocidade (EAV) suspeita”, cuja presença junto à costa portuguesa “não se apresentava justificada”.
A embarcação era tripulada por vários suspeitos ainda não identificados. A droga foi apreendida após uma perseguição conduzida pelas forças envolvidas. De acordo com a PJ, “a droga foi apreendida na sequência da perseguição a que [a embarcação] foi sujeita”.
A operação decorreu ao longo da costa portuguesa e integra “um conjunto de ações especiais operacionalizadas de forma ativa” pela Polícia Judiciária em articulação com outras autoridades. Estas intervenções têm caráter preventivo e baseiam-se em “indicadores de risco e informações provenientes de outros órgãos de polícia criminal”.
O objetivo, refere ainda o comunicado, passa por “identificar e localizar embarcações suspeitas de estarem a ser utilizadas no transporte de produto estupefaciente”.
A investigação continua em curso, estando as autoridades a desenvolver diligências para identificar os suspeitos e apurar toda a rede associada ao tráfico.
- Noticiário das 10h
- 22 abr, 2026
-
- PJ ajuda a encontrar 45 crianças ucranianas levadas à força para a Rússia e Bielorrússia
- PJ detém jovem com 2,6 kg de heroína: droga daria para mais de 26 mil consumos
- PJ deteve em Setúbal homem que há 14 anos saiu em precária e não voltou à prisão
- PJ detém três suspeitos no Minho em operação contra tráfico de droga e associação criminosa
- Idoso acolhido por familiares acaba explorado: PJ deteta esquema com cartões bancários
- Pai detido por suspeitas de abuso sexual da filha de 15 anos, mãe saberia de tudo
- Homem detido por alegada tentativa de envenenamento do irmão com raticida
- PJ ajuda a encontrar 45 crianças ucranianas levadas à força para a Rússia e Bielorrússia
- PJ detém jovem com 2,6 kg de heroína: droga daria para mais de 26 mil consumos
- PJ deteve em Setúbal homem que há 14 anos saiu em precária e não voltou à prisão
- PJ detém três suspeitos no Minho em operação contra tráfico de droga e associação criminosa
- Idoso acolhido por familiares acaba explorado: PJ deteta esquema com cartões bancários
- Pai detido por suspeitas de abuso sexual da filha de 15 anos, mãe saberia de tudo
- Homem detido por alegada tentativa de envenenamento do irmão com raticida