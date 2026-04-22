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Operação “Choco”

PJ apreende cerca de uma tonelada de cocaína ao largo de Setúbal

22 abr, 2026 - 09:15 • Olímpia Mairos

Embarcação de alta velocidade foi intercetada em alto mar após perseguição coordenada entre várias forças de segurança.

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A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, nos últimos dias, uma quantidade de cocaína próxima de uma tonelada, no âmbito da operação “Choco”, realizada ao largo de Setúbal.

A ação contou com a colaboração da Força Aérea, da Marinha, da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana (GNR), numa intervenção coordenada com impacto a nível nacional.

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Segundo o comunicado da PJ, as autoridades conseguiram “identificar e localizar, em alto mar, ao largo de Setúbal, uma embarcação de alta velocidade (EAV) suspeita”, cuja presença junto à costa portuguesa “não se apresentava justificada”.

A embarcação era tripulada por vários suspeitos ainda não identificados. A droga foi apreendida após uma perseguição conduzida pelas forças envolvidas. De acordo com a PJ, “a droga foi apreendida na sequência da perseguição a que [a embarcação] foi sujeita”.

A operação decorreu ao longo da costa portuguesa e integra “um conjunto de ações especiais operacionalizadas de forma ativa” pela Polícia Judiciária em articulação com outras autoridades. Estas intervenções têm caráter preventivo e baseiam-se em “indicadores de risco e informações provenientes de outros órgãos de polícia criminal”.

O objetivo, refere ainda o comunicado, passa por “identificar e localizar embarcações suspeitas de estarem a ser utilizadas no transporte de produto estupefaciente”.

A investigação continua em curso, estando as autoridades a desenvolver diligências para identificar os suspeitos e apurar toda a rede associada ao tráfico.

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