Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém cidadão estrangeiro por homicídio no Brasil em Albufeira

22 abr, 2026 - 10:35 • Olímpia Mairos

Suspeito foi condenado a 16 anos de prisão por crime cometido em 2014 e será presente ao Tribunal da Relação de Évora.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção, em Albufeira, de um cidadão estrangeiro procurado internacionalmente por homicídio qualificado no Brasil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi realizada “através da Unidade de Informação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção internacional”.

Segundo as autoridades, “os factos ocorreram em dezembro de 2014, na cidade de Naque, no Estado de Minas Gerais”. Na altura, o suspeito “não aceitou o relacionamento da mãe com outra pessoa” e, “com recurso a uma arma de fogo, executou a vítima com um tiro na nuca”.

A PJ sublinha que o crime foi cometido “num local público, quando a vítima se encontrava completamente indefesa”.

O homem foi condenado a 16 anos de prisão pelas autoridades brasileiras.

De acordo com a PJ, “o detido, de 30 anos, está em situação legal em Portugal, onde vive há cerca de cinco anos com a mulher e uma filha”.

O suspeito será agora presente ao Tribunal da Relação de Évora para aplicação de medida de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • EU
    22 abr, 2026 PORTUGAL 10:13
    Vergonhoso PAÍS onde VIVI na Governação COSTAS E GALAMBAS. Um CRIMINOSO a viver LEGALMENTE no meu País. Quantos MAIS criminosos não andarão por aí? É TRISTE mas é a realidade, Portugal é um País PERFEITO para os CRIMINOSOS. São TRAFICANTES, são ASSALTANTES, são FURAGIDOS e AQUELES que andam por aí ESCONDIDOS. Festejem o PRÓXIMO SÁBADO não por Portugal ser um País LIVRE e DEMOCRÁTICO, mas por ser um BOM ESCONDERIJO para os CRIMINOSOS. Que saudades da época que percorria as RUAS de LISBOA com os bolsos cheios de NOTAS e não precisava de OLHAR fosse para onde fosse. Hoje nem RELÓGIO uso é triste NÃO É?

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)