PJ detém cidadão estrangeiro por homicídio no Brasil em Albufeira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção, em Albufeira, de um cidadão estrangeiro procurado internacionalmente por homicídio qualificado no Brasil.

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Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi realizada “através da Unidade de Informação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção internacional”.

Segundo as autoridades, “os factos ocorreram em dezembro de 2014, na cidade de Naque, no Estado de Minas Gerais”. Na altura, o suspeito “não aceitou o relacionamento da mãe com outra pessoa” e, “com recurso a uma arma de fogo, executou a vítima com um tiro na nuca”.

A PJ sublinha que o crime foi cometido “num local público, quando a vítima se encontrava completamente indefesa”.

O homem foi condenado a 16 anos de prisão pelas autoridades brasileiras.

De acordo com a PJ, “o detido, de 30 anos, está em situação legal em Portugal, onde vive há cerca de cinco anos com a mulher e uma filha”.

O suspeito será agora presente ao Tribunal da Relação de Évora para aplicação de medida de coação.