Recebeu dinheiro no MB Way? Pode ser burla, avisa a polícia

Este é o primeiro grande sinal de alerta , sendo que, como sublinha a PSP, “o pedido de devolução não deve ser feito por um número diferente daquele que realizou a transferência” .

O esquema começa com um contacto de um número desconhecido, onde alguém afirma ter feito uma transferência por engano e pede a devolução do valor, mas para um contacto diferente.

Num vídeo publicado nas redes sociais, a PSP esclarece que “trata-se de um esquema cada vez mais frequente, que tira partido da boa-fé das pessoas para desviar dinheiro” .

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a alertar para um novo esquema de burla associado ao MB Way , que tem feito várias vítimas em Portugal, explorando a confiança e a distração dos utilizadores.

Se a vítima aceitar e devolver o dinheiro, pode estar sem saber a participar num esquema fraudulento, uma vez que o montante pode ter origem ilícita.

A polícia explica que “ao reenviar o valor para outro contacto, a vítima pode estar a ajudar a movimentar dinheiro proveniente de atividades criminosas”.

Perante uma situação destas, a recomendação é clara: não devolver o dinheiro diretamente e contactar de imediato o banco. De acordo com as autoridades, “em caso de dúvida, o cliente deve sempre falar com a sua instituição bancária antes de tomar qualquer ação”.

O esquema inclui ainda outra técnica perigosa: notificações falsas. A vítima pode receber uma mensagem a indicar que recebeu dinheiro e que deve inserir o PIN para “confirmar”. Isto é falso: ao introduzir o PIN, está a autorizar um pagamento ao burlão. Como reforça a Polícia, “o MB Way nunca solicita o PIN para receber dinheiro; qualquer pedido nesse sentido é indicativo de fraude”.

Apesar de o sistema ser seguro, os criminosos aproveitam falhas humanas, pelo que a regra essencial é simples: nunca introduza o PIN para receber dinheiro. As autoridades deixam ainda um apelo à população: “a prevenção e a atenção aos detalhes são fundamentais para evitar cair neste tipo de burla”.