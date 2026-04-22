Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Recebeu dinheiro no MB Way? Pode ser burla, avisa a polícia

22 abr, 2026 - 11:06 • Olímpia Mairos

Criminosos fingem transferências por engano e pedem devoluções ou PIN. Polícia avisa para não agir sem contactar o banco.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a alertar para um novo esquema de burla associado ao MB Way, que tem feito várias vítimas em Portugal, explorando a confiança e a distração dos utilizadores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num vídeo publicado nas redes sociais, a PSP esclarece que “trata-se de um esquema cada vez mais frequente, que tira partido da boa-fé das pessoas para desviar dinheiro”.

O esquema começa com um contacto de um número desconhecido, onde alguém afirma ter feito uma transferência por engano e pede a devolução do valor, mas para um contacto diferente.

Este é o primeiro grande sinal de alerta, sendo que, como sublinha a PSP, “o pedido de devolução não deve ser feito por um número diferente daquele que realizou a transferência”.

Se a vítima aceitar e devolver o dinheiro, pode estar sem saber a participar num esquema fraudulento, uma vez que o montante pode ter origem ilícita.

A polícia explica que “ao reenviar o valor para outro contacto, a vítima pode estar a ajudar a movimentar dinheiro proveniente de atividades criminosas”.

Perante uma situação destas, a recomendação é clara: não devolver o dinheiro diretamente e contactar de imediato o banco. De acordo com as autoridades, “em caso de dúvida, o cliente deve sempre falar com a sua instituição bancária antes de tomar qualquer ação”.

O esquema inclui ainda outra técnica perigosa: notificações falsas. A vítima pode receber uma mensagem a indicar que recebeu dinheiro e que deve inserir o PIN para “confirmar”. Isto é falso: ao introduzir o PIN, está a autorizar um pagamento ao burlão. Como reforça a Polícia, “o MB Way nunca solicita o PIN para receber dinheiro; qualquer pedido nesse sentido é indicativo de fraude”.

Apesar de o sistema ser seguro, os criminosos aproveitam falhas humanas, pelo que a regra essencial é simples: nunca introduza o PIN para receber dinheiro. As autoridades deixam ainda um apelo à população: “a prevenção e a atenção aos detalhes são fundamentais para evitar cair neste tipo de burla”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)