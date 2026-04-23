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Saúde
Associação alerta: unidades de cuidados continuados podem entrar em "colapso total" por causa dos internamentos sociais
23 abr, 2026 - 10:22 • Teresa Almeida , João Malheiro
José Bourdain avisa que até ao fim de 2026 a situação vai continuar a piorar, o que pode levar a uma situação de rutura.
A Associação Nacional de Cuidados Continuados (ANCC) denuncia o contínuo desinvestimento nestas unidades e alerta para um cenário de "colapso total" se a situação não se resolver até ao final deste ano.
Esta quinta-feira, foram divulgados dados que apontam para um aumento dos internamentos de pessoas que recebem alta hospitalar, mas não têm para onde ir. No espaço de um ano, desde março de 2025, mais de 2.800 pessoas estiveram em situação de internamento social - um aumento de 20%, face ao ano anterior.
De acordo com o barómetro da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), os chamados internamentos sociais absorvem 14% das camas do SNS.
Em declarações à Renascença, o presidente da ANCC, José Bourdain, antevê que a situação vai continuar a piorar até ao fim de 2026, o que pode levar a uma situação de rutura. "Lamentavelmente, até ao final do ano haverá notícias de unidades a fechar", afiiança.
O especialista sublinha que a situação atual deve-se "à falta de visão e competência dos sucessivos governos que temos tido".
José Bourdain diz que "há um enorme subfinanciamento deste setor" e lembra o Governo "não atualiza os preços dos cuidados continuados, embora obrigue as entidades a aumentar os salários aos seus funcionários".
"Os custos aumentam e a receita fica congelada, fica exatamente a mesma", realça o presidente da ANCC.
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