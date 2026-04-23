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Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no rio Douro

23 abr, 2026 - 18:27 • Pedro Mesquita, com redação

Bombeiros Voluntários de Resende confirmaram a localização do corpo do homem.

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O corpo do homem desaparecido no rio Douro foi localizado às 18h40 desta quinta-feira, confirmou à Renascença uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Resende.

O naufrágio de uma pequena embarcação aconteceu por volta das 14h45 no rio Douro, na zona de Barrô, no concelho de Resende.

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Na tarde desta quinta-feira, a capitania do Porto do Douro confirmou à Renascença a notícia e o arranque das buscas com ajuda de mergulhadores no início da tarde desta quinta-feira.

"Terá havido a viragem de uma embarcação improvisada ali em Resende, junto ao cais do Bernardo, em Barrô", disse.

O homem estava a bordo de uma embarcação de recreio, juntamente com outras duas pessoas que conseguiram chegar à margem.

O objetivo seria reparar um motor de captação de água para uma quinta, quando a embarcação virou.

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