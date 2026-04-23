Consumo de psicofármacos atinge máximo. SNS gastou 152 milhões em 2025

Cerca de 80 mil embalagens de psicofármacos foram dispensadas por dia em 2025 em Portugal continental, totalizando quase 29,4 milhões, o valor mais elevado da última década, com encargos do SNS a rondar os 152 milhões de euros. Em 10 anos, a venda de antidepressivos e antipsicóticos cresceu 82% e 72%, respetivamente, enquanto as benzodiazepinas (ansiolíticos, sedativos e hipnóticos) registaram uma queda de 6,9%, revelam os dados avançados à agência Lusa pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed). Especialistas em saúde mental apontam como explicações para este aumento o maior diagnóstico e o acesso mais alargado ao tratamento, a substituição progressiva das benzodiazepinas por antidepressivos e antipsicóticos, bem como fatores como o aumento de residentes e turistas e as dificuldades no acesso à psicoterapia. Os dados dizem respeito a medicamentos prescritos e comparticipados, dispensados nas farmácias comunitárias entre janeiro de 2015 e dezembro de 2025, período em que as embalagens de psicofármacos aumentaram de 21,6 milhões para cerca de 29,4 milhões (+36%). Este aumento teve impacto nos encargos do Serviço Nacional de Saúde, que subiram de 123,1 milhões de euros para 156,6 milhões (+24%). Os antidepressivos foram a classe com maior crescimento, passando de cerca de 7,6 milhões de embalagens para perto de 13,8 milhões (+82%). A despesa associada aumentou de 33,7 milhões de euros para 63,6 milhões (+89%). O consumo de antipsicóticos, utilizados sobretudo no tratamento de perturbações como esquizofrenia e transtorno bipolar, também aumentou de cerca de 3,2 milhões de embalagens, para 5,5 milhões (+72%), mas a despesa pública baixou de 68,8 milhões de euros para 65,7 milhões (-4,5%).

Já as benzodiazepinas registaram uma descida, passando de cerca de 10,8 milhões de embalagens para 10,1 milhões (-6,9%). Apesar da redução no consumo, os encargos aumentaram de 20,6 milhões de euros para 23,4 milhões (+13,5%). Num comentário aos dados, a psiquiatra Ana Matos Pires, da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, afirmou que o aumento da prescrição de psicofármacos “é sempre um indicador” de que pode haver “mais pessoas em sofrimento”, mas também que se está “a diagnosticar e a tratar a doença mental grave mais atempadamente. “Claro que nunca é bom que haja doença mental grave, mas é muito pior que ela exista e não seja tratada”, sublinhou, ressalvando que os antidepressivos não se restringem à depressão, sendo também utilizados em perturbações como ansiedade grave, perturbação obsessivo-compulsiva e dor crónica. Ana Matos Pires destacou ainda como “boa notícia” a descida da prescrição de benzodiazepinas devido ao risco de dependência. “Estes dados descansam-me porque aquilo que era, e é, uma preocupação de saúde pública, a grande prescrição de benzodiazepinas, está a baixar”, afirmou. No seu entender, os dados também refletem maior consciencialização para a doença mental grave e uma procura mais precoce de ajuda, associada à reforma dos serviços e à expansão de equipas comunitárias de saúde mental, que “apanham as pessoas mais rapidamente”. O presidente eleito da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, Albino Oliveira-Maia defendeu, por seu turno, que os dados devem ser analisados, tendo em conta fatores como alterações demográficas e a inflação.