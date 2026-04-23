GNR deteve este ano 59 pessoas por fogo, maioria por uso negligente

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, até 17 de abril, 59 pessoas pelo crime de incêndio, 57 dos quais por negligência em queimas e queimadas de sobrantes que se descontrolaram.

A maioria das detenções foi feita em Vila Real e Braga, com 14 em cada um destes distritos, seguido de Leiria (10) e Viseu (sete).

Segundo os dados da GNR, a maioria dos detidos tinha entre 41 a 50 anos (18), entre 51 e os 64 anos (16) e entre 75 a 84 anos (13).

No âmbito da "Operação Floresta Segura 2026", que está em curso, a GNR sinalizou 7.664 terrenos para limpeza obrigatória, a maior parte no distrito de Leiria (1.794), seguida de Bragança (1.068), Santarém (594), Braga (486), Viseu (480) e Coimbra (454).

Até 15 de abril, arderam 7.675,30 hectares, segundo dados provisórios, e em 2025 foram 3.418.

Na nota, a Guarda recomenda aos cidadãos que não realizem queimas ou queimadas sem o prévio registo nas plataformas oficiais ou autorização das autoridades locais e evitem o fogo em dias de vento forte ou temperaturas elevadas.

Aconselha igualmente os cidadãos a nunca abandonar uma queima de sobrantes sem garantir que a mesma está totalmente extinta.