Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Internamentos sociais: “Estamos a andar um bocado para trás”, diz presidente da CNIS

23 abr, 2026 - 09:55 • Henrique Cunha

Padre Lino Maia diz à Renascença que não se está "a apostar convenientemente nos cuidados continuados”. São necessárias novas respostas sociais ao Governo.

A+ / A-

O presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS), padre Lino Mais, diz que “é preciso apostar mais em cuidados continuados, é preciso apostar mais em recursos, é preciso apostar em mais apoio domiciliário com acompanhamento do setor da saúde, e é preciso, de facto, apostar também numa nova resposta social”.

Lino Maia reage deste modo, na Renascença, à notícia do aumento do número de camas hospitalares ocupadas por doentes com alta médica, os chamados internamentos sociais.

O sacerdote lembra que a CNIS já apresentou um programa — "voltar a Casa" — que "foi assumido por um partido [ o PS] que não pode ser a única solução, mas que “poderia ajudar a atenuar o problema”.

O padre Lino Maia diz que a ideia seria a da criação de “pequenas residências para as pessoas que têm alta clínica, mas que não têm alta social”.

“No fundo, são residências transitórias, para as pessoas estarem durante algum tempo, onde houvesse também alguma socialização, alguns cuidados, algum acompanhamento pluridisciplinar, para que, de facto, estas pessoas fossem respeitadas”, explica.

Em janeiro, o líder do PS, José Luís Carneiro ,apresentou, em Gondomar, o programa "Voltar a Casa", destinado a dar resposta às pessoas internadas e já com alta.
Na ocasião, Carneiro dizia tratar-se de "um projeto que está bem estruturado e que foi trabalhado em diálogo com as instituições particulares de solidariedade social”.
Lino Maia insiste na ideia e pede que se olhe “seriamente para esta situação, para os números" porque “há uma progressividade do aumento da esperança de vida, que não é acompanhada pela qualidade de vida”.
O presidente da CNIS diz também que “muitas famílias não têm condições para acompanhar os idosos nestas situações”, pelo que “o Estado tem obrigações”.
“É preciso, de facto, olharmos para estas pessoas e criarmos condições para uma vida com dignidade destas pessoas”, insiste.
Para Lino Maia, “está a haver um certo relaxamento, estamos a andar para trás”, porque “havia a intenção de criar mais vagas em cuidados continuados, mas, afinal, não se está a apostar convenientemente" nessa área.
"Algumas instituições tinham propostas no PRR para criarem lares e, afinal, foi abandonada essa situação”.
“Estamos a andar um bocado para trás. É preciso, de facto, respeitar estas pessoas, que têm a mesma dignidade que eu”, reforça.
O padre Maia pede ao Governo para “não enfiar a cabeça na área e ter coragem de assumir, de facto, que esta situação urgem de resposta imediata”.

As instituições de solidariedade social estarão “sempre disponíveis para ajudar a encontrar as melhores soluções”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)