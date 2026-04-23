Internamentos sociais: “Estamos a andar um bocado para trás”, diz presidente da CNIS

O presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS), padre Lino Mais, diz que “é preciso apostar mais em cuidados continuados, é preciso apostar mais em recursos, é preciso apostar em mais apoio domiciliário com acompanhamento do setor da saúde, e é preciso, de facto, apostar também numa nova resposta social”.

Lino Maia reage deste modo, na Renascença, à notícia do aumento do número de camas hospitalares ocupadas por doentes com alta médica, os chamados internamentos sociais.

O sacerdote lembra que a CNIS já apresentou um programa — "voltar a Casa" — que "foi assumido por um partido [ o PS] que não pode ser a única solução, mas que “poderia ajudar a atenuar o problema”.

O padre Lino Maia diz que a ideia seria a da criação de “pequenas residências para as pessoas que têm alta clínica, mas que não têm alta social”.

“No fundo, são residências transitórias, para as pessoas estarem durante algum tempo, onde houvesse também alguma socialização, alguns cuidados, algum acompanhamento pluridisciplinar, para que, de facto, estas pessoas fossem respeitadas”, explica.

Em janeiro, o líder do PS, José Luís Carneiro ,apresentou, em Gondomar, o programa "Voltar a Casa", destinado a dar resposta às pessoas internadas e já com alta.

Na ocasião, Carneiro dizia tratar-se de "um projeto que está bem estruturado e que foi trabalhado em diálogo com as instituições particulares de solidariedade social”.

Lino Maia insiste na ideia e pede que se olhe “seriamente para esta situação, para os números" porque “há uma progressividade do aumento da esperança de vida, que não é acompanhada pela qualidade de vida”.

O presidente da CNIS diz também que “muitas famílias não têm condições para acompanhar os idosos nestas situações”, pelo que “o Estado tem obrigações”.

“É preciso, de facto, olharmos para estas pessoas e criarmos condições para uma vida com dignidade destas pessoas”, insiste.

Para Lino Maia, “está a haver um certo relaxamento, estamos a andar para trás”, porque “havia a intenção de criar mais vagas em cuidados continuados, mas, afinal, não se está a apostar convenientemente" nessa área.

"Algumas instituições tinham propostas no PRR para criarem lares e, afinal, foi abandonada essa situação”.

“Estamos a andar um bocado para trás. É preciso, de facto, respeitar estas pessoas, que têm a mesma dignidade que eu”, reforça.

O padre Maia pede ao Governo para “não enfiar a cabeça na área e ter coragem de assumir, de facto, que esta situação urgem de resposta imediata”.

As instituições de solidariedade social estarão “sempre disponíveis para ajudar a encontrar as melhores soluções”.