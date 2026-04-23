- Noticiário das 11h
- 23 abr, 2026
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Internamentos sociais: “Estamos a andar um bocado para trás”, diz presidente da CNIS
23 abr, 2026 - 09:55 • Henrique Cunha
Padre Lino Maia diz à Renascença que não se está "a apostar convenientemente nos cuidados continuados”. São necessárias novas respostas sociais ao Governo.
O presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS), padre Lino Mais, diz que “é preciso apostar mais em cuidados continuados, é preciso apostar mais em recursos, é preciso apostar em mais apoio domiciliário com acompanhamento do setor da saúde, e é preciso, de facto, apostar também numa nova resposta social”.
Lino Maia reage deste modo, na Renascença, à notícia do aumento do número de camas hospitalares ocupadas por doentes com alta médica, os chamados internamentos sociais.
O sacerdote lembra que a CNIS já apresentou um programa — "voltar a Casa" — que "foi assumido por um partido [ o PS] que não pode ser a única solução, mas que “poderia ajudar a atenuar o problema”.
O padre Lino Maia diz que a ideia seria a da criação de “pequenas residências para as pessoas que têm alta clínica, mas que não têm alta social”.
“No fundo, são residências transitórias, para as pessoas estarem durante algum tempo, onde houvesse também alguma socialização, alguns cuidados, algum acompanhamento pluridisciplinar, para que, de facto, estas pessoas fossem respeitadas”, explica.
As instituições de solidariedade social estarão “sempre disponíveis para ajudar a encontrar as melhores soluções”.
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