Internamentos sociais voltam a aumentar. Já ocupam 13,9% das camas do SNS

2.807 pessoas permanecem no hospital por não terem para onde ir. Entre março de 2025 e março de 2026, o número de camas ocupadas por doentes com alta clínica aumentou 19%. Uma situação que custa aos cofres do Estado 351 milhões de euros por ano, mais 63 milhões do que no ano anterior.

Os resultados da 10ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) mostram que a situação tem vindo a piorar a cada ano que passa.

Xavier Barreto, presidente da APAH, fala numa situação muito preocupante e dramática. Diz que este agravamento "tem consequências graves", primeiramente "para as pessoas que estão nesta situação, porque correm o risco de contrair infeções hospitalares ou ter uma queda". "Muitas acabam por morrer no hospital enquanto esperam por uma resposta alternativa”, lamenta o responsável.

Mas as consequências são também para o próprio funcionamento do hospital, porque “quando não existem camas para fazer cirurgias, não se fazem cirurgias". "Quando não existem camas para internar, os doentes acumulam-se no serviço de urgência e, naturalmente, dificultam o atendimento de novos doentes", acrescenta.

"Os internamentos sociais pressionam a capacidade de resposta do SNS, com impacto direto na eficiência dos serviços e no acesso aos cuidados”, refere a APAH.

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13,9% das camas do SNS estão ocupadas com internamentos inadequados. No ano passado eram 11%. Este aumento significa um agravamento de mais de 60 milhões de euros nos custos para o Estado, para um total de 351 milhões de euros. “Passamos de 2.300 pessoas no ano passado para mais de 2.800 este ano”, diz Xavier Barreto, para quem a estimativa de 350 milhões de euros está abaixo da realidade. O responsável acredita que “o custo é muito superior, tanto em custos diretos como nos indiretos, para a sociedade como um todo”.

No total, os serviços do SNS registaram 439.871 dias deste tipo de internamentos no espaço de um ano, mais 20% do que na análise anterior.